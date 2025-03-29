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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
759
Час на прочитання
1 хв

Джамала показала одразу трьох дітей і чоловіка на особливому святі старшого сина

У старшого сина подружжя особливий день.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Джамала з чоловіком

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала розповіла про свято у родині.

Співачка у фотоблогу поділилася, що її найстарший син Емір-Рахман 27 березня відсвяткував день народження. Йому виповнилося сім років. Тож Джамала разом з чоловіком Бекіром організувала хлопчику свято й показало, яким воно було. Так, іменинник розділив свій особливий день разом з друзями. Зіркове подружжя для дітей замовило аніматорів, пін'яту, святковий торт і купу кульок для розваг.

Син Джамали святкує 7-річчя / © instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали святкує 7-річчя / © instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали святкує 7-річчя / © instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали святкує 7-річчя / © instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали святкує 7-річчя / © instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали святкує 7-річчя / © instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали святкує 7-річчя / © instagram.com/jamalajaaa

Син Джамали святкує 7-річчя / © instagram.com/jamalajaaa

Крім того, багатодітна родина в очікуванні гостей також зробила спільне сімейне фото. На світлині попозували всі троє дітей. Зокрема, й наймолодший Алім. Щоправда, його обличчя співачка поки що не показує. А також на окремому знімку Джа зворушила обіймами і цілунками з коханим Бекіром.

Джамала з чоловіком і синами / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з чоловіком і синами / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

"З днем ​​народження, наш сину Емір-Рахмане! Будь щасливий, добрий і не забувай про повагу до нас! З днем народження, наш Емір", – замилувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару також вітала рідну людину з днем народження. Співачка публічно адресувала вітання невістці Світлані.

Дата публікації
Кількість переглядів
759
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