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Джамала показала одразу трьох дітей і чоловіка на особливому святі старшого сина
У старшого сина подружжя особливий день.
Українська співачка Джамала розповіла про свято у родині.
Співачка у фотоблогу поділилася, що її найстарший син Емір-Рахман 27 березня відсвяткував день народження. Йому виповнилося сім років. Тож Джамала разом з чоловіком Бекіром організувала хлопчику свято й показало, яким воно було. Так, іменинник розділив свій особливий день разом з друзями. Зіркове подружжя для дітей замовило аніматорів, пін'яту, святковий торт і купу кульок для розваг.
Крім того, багатодітна родина в очікуванні гостей також зробила спільне сімейне фото. На світлині попозували всі троє дітей. Зокрема, й наймолодший Алім. Щоправда, його обличчя співачка поки що не показує. А також на окремому знімку Джа зворушила обіймами і цілунками з коханим Бекіром.
"З днем народження, наш сину Емір-Рахмане! Будь щасливий, добрий і не забувай про повагу до нас! З днем народження, наш Емір", – замилувала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару також вітала рідну людину з днем народження. Співачка публічно адресувала вітання невістці Світлані.