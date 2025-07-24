Джамала показала перші кроки однорічного сина та як він бавився з двома старшими братами

Джамала з сином / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала вперше за тривалий час показала одразу трьох підрослих синів.

У своєму фотоблогу артистка поділилася, що сьогодні, 24 липня, її наймолодшому синочку Аліму виповнився 1 рік і два місяці. З цієї нагоди зіркова мама поділилася родинним контентом. На кадрі видніються її троє підрослих синочків. Помітно, що наймолодший Алім починає робити свої перші кроки. Поблизу нього постали двоє старших братів Емір і Селім. Всі хлопці бавилися на дивані та пильно слідкували за крихіткою.

Сини Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Сини Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

"Рік і два", — підписала кадри співачка.

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До слова, наймолодшого сина Джамала народила 24 травня минулого року. Відтоді співачка не показує його обличчя. Раніше багатодітна мама ділилася, що Алім ще надто маленький для публічного життя. Тож щойно малюк підросте – Джамала залюбки покаже його фанам.

Нагадаємо, нещодавно акторка Лілія Ребрик показалася з трьома донечками та чоловіком на відпочинку та зізналася, як з України до Туреччини добиралася.