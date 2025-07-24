ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Джамала показала перші кроки однорічного сина та як він бавився з двома старшими братами

Співачка розповіла про мінісвято в родині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Джамала з сином

Джамала з сином / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала вперше за тривалий час показала одразу трьох підрослих синів.

У своєму фотоблогу артистка поділилася, що сьогодні, 24 липня, її наймолодшому синочку Аліму виповнився 1 рік і два місяці. З цієї нагоди зіркова мама поділилася родинним контентом. На кадрі видніються її троє підрослих синочків. Помітно, що наймолодший Алім починає робити свої перші кроки. Поблизу нього постали двоє старших братів Емір і Селім. Всі хлопці бавилися на дивані та пильно слідкували за крихіткою.

Сини Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Сини Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Сини Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Сини Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

"Рік і два", — підписала кадри співачка.

До слова, наймолодшого сина Джамала народила 24 травня минулого року. Відтоді співачка не показує його обличчя. Раніше багатодітна мама ділилася, що Алім ще надто маленький для публічного життя. Тож щойно малюк підросте – Джамала залюбки покаже його фанам.

Нагадаємо, нещодавно акторка Лілія Ребрик показалася з трьома донечками та чоловіком на відпочинку та зізналася, як з України до Туреччини добиралася.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
169
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie