Гламур
246
1 хв

Джамала показала рідкісні фото з батьками та зачарувала вікендом у Стамбулі

Зірка замилувала теплими світлинами зі своєю родиною.

Злата Ковтун
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала нарешті зустрілася зі своєю родиною — артистка показала зворушливі кадри зі Стамбула.

Так, у Туреччині зараз мешкають її старша сестра Евеліна та батьки Галина та Алім. Зірка заїхала до Стамбула перед подорожжю до Катару і вирішила провести трохи часу з найріднішими. У своєму Instagram вона поділилася теплими сімейними знімками на тлі моря — усміхнена, щаслива й у компанії близьких, яких бачить нечасто.

"Істамбул. Родина. Зупинка перед Катаром. Смачно — завал", — лаконічно підписала світлини Джамала.

Джамала разом з батьками / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала разом з батьками / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сестрою / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сестрою / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сестрою та племінницями / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сестрою та племінницями / © instagram.com/jamalajaaa

Фани одразу засипали артистку коментарями з побажаннями тепла та вдячності за щирі сімейні моменти. Співачка досить рідко тішить прихильників кадрами з рідними.

Нагадаємо, нещодавно Джамала разом зі своїм коханим повідомили про важливе свято в родині. Виявляється, у чоловіка виконавиці був день народження, і на тлі цього подружжя замилувало ніжними світлинами в обіймах одне одного.

