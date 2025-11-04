- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 246
- Час на прочитання
- 1 хв
Джамала показала рідкісні фото з батьками та зачарувала вікендом у Стамбулі
Зірка замилувала теплими світлинами зі своєю родиною.
Українська співачка Джамала нарешті зустрілася зі своєю родиною — артистка показала зворушливі кадри зі Стамбула.
Так, у Туреччині зараз мешкають її старша сестра Евеліна та батьки Галина та Алім. Зірка заїхала до Стамбула перед подорожжю до Катару і вирішила провести трохи часу з найріднішими. У своєму Instagram вона поділилася теплими сімейними знімками на тлі моря — усміхнена, щаслива й у компанії близьких, яких бачить нечасто.
"Істамбул. Родина. Зупинка перед Катаром. Смачно — завал", — лаконічно підписала світлини Джамала.
Фани одразу засипали артистку коментарями з побажаннями тепла та вдячності за щирі сімейні моменти. Співачка досить рідко тішить прихильників кадрами з рідними.
Нагадаємо, нещодавно Джамала разом зі своїм коханим повідомили про важливе свято в родині. Виявляється, у чоловіка виконавиці був день народження, і на тлі цього подружжя замилувало ніжними світлинами в обіймах одне одного.