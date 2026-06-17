Джамала показала себе 30 років тому в Криму та розчулила архівним відео з дитинства

Джамала — зараз і у дитинстві / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала поділилася рідкісними спогадами з дитинства та показала себе понад 30 років тому в рідному Криму.

У своєму фотоблогу артистка опублікувала архівне відео, де ще 12-річною виконує кримськотатарську народну пісню біля родинного столу поруч із будинком. На кадрах майбутня зірка співає для рідних і гостей, які традиційно збиралися разом теплими літніми вечорами. Джамала зізналася, що саме такі родинні зустрічі сформували її любов до музики та стали джерелом натхнення для творчості.

«Нести свій QIRIM. Влітку, після довгого спекотного дня, сповненого хатньої роботи, ми збиралися на вечерю. І з нами завжди були родичі, друзі, відпочивальники, тож було для кого виступати. „Pencereden“ мене навчила моя бабуся. Пісні з тих вечорів я не боюся брати із собою в будь-яку творчу подорож: від попмузики до електроніки, від симфонічних проєктів до джазу, від мого першого виступу на Jazz Koktebel до QIRIM», — поділилася співачка.

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Дата публікації 16:19, 17.06.26 Кількість переглядів 9 Джамала показала себе 12-річною в Криму і зворушила співом

Також артистка розповіла, що того вечора їй акомпанував один із перших музичних наставників, який відіграв важливу роль у її становленні: «На фортепіано мені акомпанує мій учитель сольфеджіо Алі Халітович Кадиров — людина, яка допомогла мені зробити перші кроки в музиці».

У коментарях шанувальники зізнавалися, що архівні кадри викликали в них справжні мурахи по шкірі. Багато хто поділився власними спогадами про Крим та висловив надію на його повернення під контроль України. А найуважніші підписники помітили разючу схожість синів Джамали з нею в дитинстві.

Які зворушливі кадри і яке щастя, що вони збереглись

До сліз, дякую тобі

Так і уявляю. Теплий кримський вітер віє. Десь квітнуть абрикоси, черешні. На столі персики. Все моє дитинство та юність повʼязане з Кримом. Вірю, надіюсь і чомусь знаю, що знову туди повернуся. Дуже хочу дітям показати чудовий Крим.

Ваші сини — просто ваша копія в дитинстві

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