Джамала показалася з наймолодшим сином і відверто розповіла про складнощі материнства

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Реклама

Українська співачка Джамала показалася зі своїм наймолодшим синочком і поділилася складнощами материнства.

До слова, виконавиця є багатодітною матусею. Артистка виховує трьох синів. Прихильники поцікавилися у співачки, як їй вдається поєднувати материнство з роботою. Джамала чесно зізналась, що іноді буває неабияк складно, що навіть хочеться кудись втекти та побути одній. Утім, артистка зазначила, що це лише хвилинні моменти, після яких вона розуміє, що просто не може уявити свого життя без цього всього.

"Іноді буває капець як важко. Хочеться просто втекти кудись, сховатися, побути самій. Але це лише моменти, миті. По факту ти розумієш: закриваєш очі і просто не можеш жити ані долю секунди без цього всього", - зазначила артистка.

Реклама

Джамала з наймолодшим сином / © instagram.com/jamalajaaa

Також у Джамала поцікавилися, коли вона повернеться до своїх спортивних тренувань. Співачка опублікувала фото, де тримає маленького сина на руках. Артистка зазначила, що наразі це й є її тренування.

"От качаю руки і ноги", - пожартувала виконавиця.

Джамала з наймолодшим сином / © instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно Джамала ділилася фото з батьками та трьома синами. Співачка показала, як із родиною відпочивала за кордоном.