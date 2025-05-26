Джамала продала будинок під Києвом: співачка назвала причину й де зараз живе з дітьми

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала, яка нещодавно ділилася секретом схуднення, поділилася несподіваною новиною — вона продала омріяний будинок, який почала зводити у передмісті Києва.

Як розповіла артистка в новому випуску проєкту "Люкс ФМ", придбати власний дім було її давньою мрією. 2021 року вона її втілила – наважилася купити ділянку у селі Крюківщина, що під Києвом. Площа території становила 1200 квадратних метрів. До того ж район давно став улюбленим місцем проживання багатьох українських зірок. Там мешкають, зокрема, Дмитро Монатік, Анастасія Приходько та інші представники шоубізнесу.

Однак, попри масштабність задуму, Джамала вирішила відмовитися від планів на будівництво й продала будинок. Причину такого рішення багатодітна мама пояснила просто та чесно — невиправдана витрата ресурсу під час війни.

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Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

"На жаль, мрія була нездійсненна, тому що це багато потребувало всього, а це не на часі. Оце конкретно не на часі", — прокоментувала виконавиця.

Співачка також зізналася, що наразі живе у столиці разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим та трьома синами — Еміром, Селімом та Алімом. Родина мешкає у затишній київській квартирі, яку дуже цінує.

"Поки ми живемо в нашій звичній квартирі й дуже її любимо", — додала Джамала.

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Володимира Остапчука заявила про продаж власного бізнесу й розкрила причину.

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