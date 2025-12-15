Джамала приголомшила ефектним схудненням після третіх пологів і розкрила, як їй це вдалося

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка та продюсерка нацвідбору на "Євробачення-2026" Джамала приголомшила ефектним схудненням після третіх пологів.

Артистка торік у травні стала багатодітною матусею. У співачки народився син. Нині ж співачка повертає свою допологову форму і вже встигла здивувати доволі ефектним схудненням. Виконавиця на проєкті "Ранок у великому місті" запевняє, що не колола жодних препаратів для схуднення, які останнім часом набули популярності. Зокрема, Джамала активно займається спортом та стежить за харчуванням.

Також артистка додала, що після припинення грудного вигодовування схудла на сім кілограм. Виконавиця додає, що і після перших пологів, і після других помірно позбавлялась ваги та повертала свою форму. Щоправда, після народження третьої дитини цей процес триває трішки довше.

"Ні, я не колола уколи для схуднення. Спорт, пілатес, їжа. Мені підійшло не вечеряти. Я годувала грудьми, минув час. За перший тиждень, коли кинула годувати, я скинула сім кілограм. Потім вага сама потроху стала спадати, як і вперше, і вдруге. Це можна прослідкувати за моїми світлинами. Я, в принципі, завжди поверталась у свою форму, але втретє, напевно, довше", - поділилась артистка.

