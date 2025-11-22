Джамала привідкрила завісу нацвідбору на "Євробачення-2026" і заінтригувала учасниками: "Це відкриття"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала розповіла подробиці нацвідбору на «Євробачення-2026» та чого очікувати від майбутніх учасників музичного конкурсу.

Так, виконавиця повідомила, що лонглист вже сформований і готується до публікації на офіційних майданчиках. Перед цим Джамала як цьогорічна музична продюсерка Нацвідбору зізналася, що дещо змінила свої критерії відбору конкурсантів. Зокрема, слухала претендентів не під кутом епатажності чи скандальності, а в пріоритет ставила саме звучання артиста.

І поки зірка не може розголошувати імен виконавців лонглиста, вона все ж трішки привідкрила завісу їхнього потенціалу. За словами Джамали, українці будуть вражені цьогорічними конкурсантами, серед яких багато молодих, але талановитих артистів.

«Дуже рада, що мені випала нагода зібрати справжніх співаків. Чому я так наголошую на цьому? Тому що „Євробачення“ обирало такі форми з провокаціями, епатажність і ще щось, що забувалося спів наживо й голос. Я акцентувала на цьому постійно. Я можу точно сказати, що це будуть перлини, відкриття. Мені не терпиться! Будуть класні хлопці та дівчата. Тож голосуйте, коли буде Наццвідбір», — розповіла Джамала в інтерв’ю М1.

