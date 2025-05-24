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Джамала привітала сина з першим роком життя і показала його на рідкісних кадрах
У родині співачки особливе свято.
Сьогодні, 24 травня, співачка Джамала святкує день народження наймолодшого сина.
Так, у цю дату маленькому Аліму виповнюється один рік. У фотоблогу зіркова мама присвятила йому допис і показала серію фото. Зокрема, оприлюднила, як під час імпровізованої фотосесії попозувала з сином вдома. Для милих фото Джа одягла розкішний фатиновий піджак і сірі штани. А іменинник в обіймах мами був у білому боді.
Також у сторіз співачка зробила фото Аліма зі святковою листівкою, де видніється його вік – один рочок. Щоправда, як і раніше, Джамала утримується від публічності для сина та не показує його. Утім, неозброєним оком помітно, як хлопчик підріс і вже ходить у ходунках.
"1. З днем народження, Аліме!" – замилувала підписом кадрів зірка.
У коментарях родину виконавиці вже привітали з ніжним святом і засипали її побажаннями: "Най росте найщасливішим і найздоровішим", "Вітаємо!".
Нагадаємо, нещодавно модель Самвел Туманян, який брав участь у "Топмоделі по-українськи", вперше став батьком і показав свого сина. Крім того, блогер розкрив ім'я первістка.