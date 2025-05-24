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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
1 хв

Джамала привітала сина з першим роком життя і показала його на рідкісних кадрах

У родині співачки особливе свято.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Джамала з родиною

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Сьогодні, 24 травня, співачка Джамала святкує день народження наймолодшого сина.

Так, у цю дату маленькому Аліму виповнюється один рік. У фотоблогу зіркова мама присвятила йому допис і показала серію фото. Зокрема, оприлюднила, як під час імпровізованої фотосесії попозувала з сином вдома. Для милих фото Джа одягла розкішний фатиновий піджак і сірі штани. А іменинник в обіймах мами був у білому боді.

Джамала з сином Алімом / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином Алімом / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином Алімом / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином Алімом / © instagram.com/jamalajaaa

Також у сторіз співачка зробила фото Аліма зі святковою листівкою, де видніється його вік – один рочок. Щоправда, як і раніше, Джамала утримується від публічності для сина та не показує його. Утім, неозброєним оком помітно, як хлопчик підріс і вже ходить у ходунках.

Джамала з сином Алімом / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином Алімом / © instagram.com/jamalajaaa

"1. З днем народження, Аліме!" – замилувала підписом кадрів зірка.

У коментарях родину виконавиці вже привітали з ніжним святом і засипали її побажаннями: "Най росте найщасливішим і найздоровішим", "Вітаємо!".

Нагадаємо, нещодавно модель Самвел Туманян, який брав участь у "Топмоделі по-українськи", вперше став батьком і показав свого сина. Крім того, блогер розкрив ім'я первістка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
305
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