Джамала привітала сина з першим роком життя і показала його на рідкісних кадрах

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

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Сьогодні, 24 травня, співачка Джамала святкує день народження наймолодшого сина.

Так, у цю дату маленькому Аліму виповнюється один рік. У фотоблогу зіркова мама присвятила йому допис і показала серію фото. Зокрема, оприлюднила, як під час імпровізованої фотосесії попозувала з сином вдома. Для милих фото Джа одягла розкішний фатиновий піджак і сірі штани. А іменинник в обіймах мами був у білому боді.

Джамала з сином Алімом / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином Алімом / © instagram.com/jamalajaaa

Також у сторіз співачка зробила фото Аліма зі святковою листівкою, де видніється його вік – один рочок. Щоправда, як і раніше, Джамала утримується від публічності для сина та не показує його. Утім, неозброєним оком помітно, як хлопчик підріс і вже ходить у ходунках.

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Джамала з сином Алімом / © instagram.com/jamalajaaa

"1. З днем народження, Аліме!" – замилувала підписом кадрів зірка.

У коментарях родину виконавиці вже привітали з ніжним святом і засипали її побажаннями: "Най росте найщасливішим і найздоровішим", "Вітаємо!".

Нагадаємо, нещодавно модель Самвел Туманян, який брав участь у "Топмоделі по-українськи", вперше став батьком і показав свого сина. Крім того, блогер розкрив ім'я первістка.