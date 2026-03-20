Джамала прийшла на день народження Ліни Костенко і показала, який вигляд має 96-річна поетеса зараз
Співачка прийшла на свято з сюрпризом.
Відома українська співачка Джамала показала, як легендарна поетеса Ліна Костенко святкувала 96-й день народження.
Виконавиця поділилася рідкісними кадрами зі свята в Instagram. Помітно, що Ліна Василівна традиційно зібрала усіх найближчих їй за одним столом. До компанії долучилася і Джамала. Спочатку її зустріла донька іменинниці Оксана Пахльовська й з’ясувалося, що письменниця чекала на співачку, адже напередодні саме підписала для неї книгу.
Пройшовши до кімнати, артистка привітала Ліну Василівну букетом квітів і сіла поруч з нею поговорити. Під час розмови вони обмінялися взаємними теплими словами прихильності й любові та були невимовно раді бачити одна одну.
Своєю чергою щаслива співачка при зустрічі щиро назвала Костенко «музою» й привітала її з 96-річчям. На рідкісних кадрах Ліна Василівна постає усміхненою в ошатному вбранні та макіяжем. Джамала зізналася, що ця зустріч стала для неї доволі особливою й великою цінністю.
«Не передати словами, що я відчуваю. З днем народження, Ліно Василівно!» — зворушила зірка вітаннями.
