Джамала розчулила піснею-присвятою чоловіку, в якій розкрила всю правду про їхні стосунки

Артистка представила новий альбом "Рух мій".

Джамала

Українська співачка та авторка пісень Джамала презентує новий студійний альбом "Рух мій"  — глибоко особисту, емоційну та чесну роботу, що стала продовженням її музичного всесвіту.

"Рух мій" — це не просто назва, а концепція. Вона звучить як формула життя, як елемент, що існує всередині людини — як магній чи натрій, які підтримують баланс. Це про внутрішній рух, без якого не існує життя.

Альбом складається з 10 історій та одного бонус-треку, які народжувалися у різні періоди життя артистки — від демо, створених понад п'ять років тому, до нових композицій, що відображають її сьогоднішній стан. Деякі пісні чекали на свій час ще від періоду пандемії, інші — з'явилися як миттєва реакція на пережиті емоції.

"Рух мій" — це відверта рефлексія про стосунки, самотність і трансформацію внутрішнього світу. Тут поєднуються ніжність і любов із новою, більш різкою інтонацією Джамали.

"Тут багато ніжності, багато любові, але разом з тим — нова я, більш різка. Мабуть, тому що я можу дозволити собі казати правду. Це абсолютна рефлексія в "Замовкни", "Ми ховаємся", і абсолютна відвертість у "Флірт" та "Сонячна система", — говорить артистка.

Один із центральних треків альбому — "Флірт" — має особливу історію. Це пісня, яка народилася як демо ще 10 років тому — в день знайомства Джамали з її майбутнім чоловіком Бекіром. Це композиція про перший імпульс почуттів — тонкий, чесний, беззахисний. Вона звучить як фіксація миті, яка згодом переросла у справжню історію кохання.

Другий фокус-трек — "Сонячна система" — також присвячений стосункам Джамали з її чоловіком Бекіром. Це пісня-метафора, де кохання розкривається через образи космосу. Це історія про баланс, тяжіння і різність, які створюють єдину систему — як у Всесвіті, так і у стосунках. І це перший альбом, де саме так багато пісень присвячено чоловіку Джамали — Бекіру.

"Для мене стосунки двох людей — це загадка не менш складна й досі недосліджена, ніж космос. Наче віками люди вивчають і почуття, і планети, і сонце — але все одно залишається щось, що не підвладне людському розуму. Тож так, це ціла система. Це павутиння зв’язків — крихке й сильне водночас. Без опіків не буває, але й без підтримки — теж. І десь у цій нескінченній внутрішній галактиці є момент, коли ти проти всіх — але точно обираєш одне одного", — говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала заспівала в дуеті з 7-річним сином. Співачка довела до сліз щемливим співом.

