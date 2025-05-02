Джамала розкрила свій ритуал з чоловіком, який зміцнює їхній шлюб: "Не можу без нього"

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

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Відома співачка Джамала відверто висловилася про шлюб з чоловіком Бекіром.

Виконавиця поділилася секретом гармонійного союзу. На її думку, їхні стосунки побудовані на довірі, суцільній підтримці й турботі. Джамала додає, що не боїться делегувати коханому обов'язки та про все говорити. Своєю чергою Бекір завжди вирішує нагальні питання у родині.

"Ми доповнюємо одне одного. Я справді не можу без нього. Він — моя підтримка й опора. Бекір вирішує дуже багато питань, з якими я сама б не впоралася. І я не боюся бути "за чоловіком". Там, де я знаю, що він краще орієнтується, — я спокійно передаю йому кермо. Мені приносить радість приготувати йому сніданок чи вечерю. Це не про "жінку на кухні" — це про любов, турботу. Я хочу це робити, хочу встигати, хочу, щоб йому було добре. І він у відповідь так само допомагає мені в усьому: обрати пісню в альбомі, одягнути 4-річного Селіма, коли він вередує", — розповіла співачка в інтерв'ю для "Viva!".

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Джамала з чоловіком і дітьми / © instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала привідкрила таємницю їхніх родинних традицій. За її словами, вона з Бекіром завжди знаходить час для того, щоб побути разом. Крім того, пара звикла завжди радитися та спільно приймати рішення. До того ж наприкінці дня подружжя проводить у молитві та вдячності, що ще більше підсилює почуття єдиного цілого.

"Це наші традиції, спільні миті. Наприклад, поснідати разом, повечеряти разом, провести вихідні разом. Коли ми обираємо якусь річ, якщо вона потрібна, — ми завжди робимо це разом. Жоден із нас не приймає рішення самостійно — ми завжди радимося. Це стало нашою традицією, нашим ритуалом. Ще один важливий момент — молитва перед сном. Ми обов’язково дякуємо за день. Це дуже зміцнює наш зв’язок і дає відчуття гармонії", — зазначила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала відповіла на хейт, що народила третього сина для ухиляння чоловіка від мобілізації.