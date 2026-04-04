Джамала розповіла про моторошну ДТП і скандал із винуватицею: "Вона відморожувалася"

Українська співачка Джамала, яка нещодавно розповідала про затримання в аеропорту, вперше поділилася історією серйозної ДТП, у яку потрапив її автомобіль.

За словами зірки, інцидент трапився ще на початку осені минулого року і став справжнім випробуванням для всієї родини. У момент аварії за кермом перебував водій співачки — він саме відвіз дітей. У цей час в авто на великій швидкості врізалася інша водійка. Удар був настільки потужним, що «машина не підлягала ремонту».

Джамала зізналася, що цей автомобіль мав особливе значення і був не «розкішшю», а слугував імпровізованим укриттям під час нічних ворожих обстрілів.

«Машина для мене — це бомбосховище. Там все облаштовано: ми розкладаємо багажник і всі лягаємо, діти там сплять», — поділилася співачка в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Після втрати авто родині довелося шукати альтернативу — ночувати на паркінгу, що, за словами артистки, негативно вплинуло на її здоров’я: «Я лише одну ніч поспала на матрацах у паркінгу — і серйозно захворіла на два тижні».

Окреме обурення викликала поведінка винуватиці ДТП. Дізнавшись, кому належить авто, жінка перестала виходити на зв’язок. Спочатку Джамала намагалася владнати ситуацію мирно, однак безрезультатно. Зрештою співачка пригрозила оприлюднити всі докази інциденту в публічному просторі. І після цього ситуація зрушила з місця і конфлікт вдалося врегулювати.

«Вона відморожувалася. Їй вже сказали, чия це машина — і вона зникла. Я телефонувала й просила щось робити, бо я була місяць без „бомбосховища“. Для мене авто — це наше все. Вона просто кинула слухавку. Тоді я маю вийти в медіапростір і буде не по-хорошому. Але вона все зрозуміла й ми владнали ситуацію. Але в той момент я готова була розірвати, бо там була 100% її провина. Для мене це була дивна поведінка», — розповіла артистка.

