Джамала розсекретила, як повертає своє тіло у форму після третіх пологів: "У мене без кіпішу"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала розсекретила, як повертає своє тіло у форму після народження третьої дитини.

Рік тому виконавиця стала багатодітною мамою. Артистка народила третього сина. Нині ж співачка повертає своє тіло в ту форму, яка була в неї до вагітності. Джамала в коментарі для "Люкс ФМ" зізнається, що поки що не досягнула своєї мети. Утім, співачка не мучить себе, адже впевнена, що всьому свій час.

Тим не менш, артистка регулярно займається спортом, а також йогою. Окрім того, виконавиця дотримується дієти, точніше Джамала їсть все, що забажає, але в малій кількості та рахує калорії. Знаменитість переконана, що спочатку варто дати своєму тілу відпочити.

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Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

"Все разом (дієти і спорт – прим. ред.). Я потрохи повертаюся у форму. Я сказала так, що насправді після вагітності за рік ти відновлюєшся. Я ще не повернулася остаточно до своєї форми. Рахую калорії, але стараюся їсти все, що хочу. Спорт, йога і пілатес був. Але насправді, я дуже рада, що в мене без кіпішу. Іноді жінки просто заганяються. Вони навіть не хочуть чути про дітей через те, що вони погладшають. Не слухайте нікого! Погладшала – схуднула", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно наймолодшому синові Джамали виповнився рочок. Артистка ніжно привітала хлопчика зі святом та показала його рідкісні фото.