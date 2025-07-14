ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
2 хв

Джамала розсекретила, що обиратиме переможців "Греммі" і як впливатиме на світову музику

У кар'єрі Джамали нове важливе досягнення. Артистка стала членкинею академії "Греммі".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала розсекретила нове важливе досягнення у своїй музичній кар'єрі.

Виконавиця в Instagram розповіла, що стала членкинею академії "Греммі". Відтепер артистка може голосувати та обирати лауреатів престижної музичної премії. Співачка говорить, що це неабияк важливе досягнення. Зокрема, це визнання творчих досягнень артистки, а також це дає можливість впливати на формування музики в цілому.

"Відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу — Grammy Awards. Чому це так важливо для мене? Бо це — не просто титул. Це — визнання твоєї професійної ваги. Це — доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а й якість. Це — можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт", — ділиться виконавиця.

Джамала стала членкинею "Греммі" / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала стала членкинею "Греммі" / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала говорить, що це також важливо й для української музики. Відтак пісні українців більше чутимуть у світі. Виконавиця вважає, що в Україні чимало талановитих митців. Тож, українська музика має лунати у світі: на найвідоміших сценах та престижних преміях.

"Це можливість бути голосом української музики там, де її досі замало. Можливо, я іноді здаюся занадто мрійливою, але я щиро вірю — українська музика має бути почутою. На найвідоміших сценах. У найвищих залах. У розмовах, що визначають майбутнє індустрії", — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала опублікувала зворушливе відео з батьком. Артистка показала, як вони разом співають.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie