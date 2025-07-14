Джамала розсекретила, що обиратиме переможців "Греммі" і як впливатиме на світову музику

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала розсекретила нове важливе досягнення у своїй музичній кар'єрі.

Виконавиця в Instagram розповіла, що стала членкинею академії "Греммі". Відтепер артистка може голосувати та обирати лауреатів престижної музичної премії. Співачка говорить, що це неабияк важливе досягнення. Зокрема, це визнання творчих досягнень артистки, а також це дає можливість впливати на формування музики в цілому.

"Відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу — Grammy Awards. Чому це так важливо для мене? Бо це — не просто титул. Це — визнання твоєї професійної ваги. Це — доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а й якість. Це — можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт", — ділиться виконавиця.

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Джамала стала членкинею "Греммі" / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала говорить, що це також важливо й для української музики. Відтак пісні українців більше чутимуть у світі. Виконавиця вважає, що в Україні чимало талановитих митців. Тож, українська музика має лунати у світі: на найвідоміших сценах та престижних преміях.

"Це можливість бути голосом української музики там, де її досі замало. Можливо, я іноді здаюся занадто мрійливою, але я щиро вірю — українська музика має бути почутою. На найвідоміших сценах. У найвищих залах. У розмовах, що визначають майбутнє індустрії", — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала опублікувала зворушливе відео з батьком. Артистка показала, як вони разом співають.