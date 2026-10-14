Джамала щиро розповіла про свої ночі в Києві та ошелешила, як її діти ховаються від обстрілів

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала розповіла про життя в Києві під час російських обстрілів і зізналася, як разом із дітьми переживає тривожні ночі, які нагадують їй сюжет трилера.

Артистка залишається у столиці попри постійні повітряні загрози. Вона продовжує займатися музикою та готуватися до виступів. Водночас чимало її уваги потребують двоє синів. Навчання хлопчиків регулярно переривається через повітряні тривоги. Дітям доводиться спускатися до бомбосховищ замість звичних занять. Як зізналася виконавиця, впоратися з таким ритмом життя непросто навіть тоді, коли потрібно зберігати спокій заради родини.

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Про будні під час війни Джамала розповіла в Instagram, відповідаючи на запитання підписників. Один із них поцікавився, як їй вдається поєднувати материнство, роботу та постійні небезпеки. Співачка не приховувала, що й сама не має універсального рецепта, як витримувати це емоційно.

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«Якщо чесно, сама не знаю», — написала вона.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала пояснила, що її життя тепер складається з двох паралельних реальностей. Удень родина намагається дотримуватися звичного розкладу, хоча навіть шкільні та музичні заняття можуть будь-якої миті перерватися через загрозу обстрілу. Сама артистка тим часом працює над творчими проєктами, пише музику та готується до нових виступів. Однак із настанням темряви відчуття звичайного життя змінюється очікуванням того, що може статися далі.

«Я в Києві. Живу наче два життя одночасно. Вдень діти ходять до школи, сидять у бомбосховищі, ходять до музичної школи. Знову сидять у бомбосховищі», — зізнається артистка.

Джамала з дітьми / © instagram.com/jamalajaaa

Найбільше виконавицю виснажує невідомість, із якою доводиться зустрічати кожну нову ніч. Для опису цього стану вона згадала американський трилер «Пташиний короб» із Сандрою Буллок. У стрічці герої змушені ховатися від загадкової смертельної сили, а головна героїня намагається врятувати дітей і дістатися безпечного місця, не знімаючи пов’язки з очей. Саме атмосфера постійної загрози, коли неможливо знати, що чекає попереду, стала для Джамали влучним порівнянням із реальністю українців під час війни.

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«А вночі наче ми всі завмираємо перед монстром, як у фільмі „Пташиний короб“. Ніхто не знає, як пройде ніч», — поділилася співачка.

Джамала з чоловіком та дітьми / © instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно Джамала на рідкісних фото показала одразу трьох своїх помітно підрослих синів.

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