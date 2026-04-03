- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 3856
- Час на прочитання
- 2 хв
Джамала шокувала заявою про затримання та політичне переслідування
Артистка шокувала, як її ледь не депортували через дописи про Маріуполь та Бучу.
Українська співачка Джамала поділилася історією, як її через активну позицію проти війни в Україні затримали в аеропорту однієї з країн.
Артистка пригадала, як свого часу її утримували близько доби та навіть погрожували депортацією, що стало для неї справжнім шоком. За словами співачки, на щастя, вона змогла зв’язатися з українським посольством, і втручання дипломатів допомогло уникнути неприємних наслідків, про що вона розповіла під час інтерв’ю Маші Єфросиніній.
«У мене було затримання в аеропорту. Я не можу назвати країну, але мене на добу затримали. Це було дуже страшно. Добре, що я була без дітей, адже думала брати їх із собою. Мені кажуть: „Громадяночко, проходимо. Є секретна інформація, ми вас депортуємо. Вам заборонений в’їзд“. Запитали, звідки я приїхала. Кажу: „З Києва“. А вони: „От і їдьте в Київ“. Я питаю чому, вони кажуть: „Щось ви таке зробили“. Я кажу: „А що я таке зробила?“ Ми відкриваємо Instagram, а там мої дописи про Маріуполь, Бучу і подібне. Я кажу: „А ви розумієте, що це політичне переслідування“, і тут дуже добре спрацювало наше посольство», — пригадала Джамала.
Попри стресову ситуацію, співачка зберегла спокій та заявила, що це політичне переслідування. Її сфотографували, взяли відбитки пальців, але після контакту з посольством відпустили.
«Це було страшно, але в мені спрацювала якась сила — не здаватися. Добре, що я була без дітей. Я знала, що впораюся. Мені не можна в’їжджати у величезний список країн. Але, наприклад, у Катарі до мене поставилися дуже лояльно — вони займають нейтральну позицію. Хоча там є свої обмеження, як у більшості східних країн: не можна, на скільки я знаю, демонструвати прапор чи вигуки „Слава Україні“ і подібні речі, але в цілому ставлення до мене було дуже дружнє», — додала артистка.
Джамала підкреслила, що навіть такі ризики не змусили би її замовчати правду про терористичну діяльність Кремля, адже для неї важливо продовжувати інформувати світ про ситуацію в Україні.
Нагадаємо, нещодавно Джамала розсекретила, чому українські артисти працюють на зовсім інакших умовах на «Євробаченні».