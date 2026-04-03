Джамала шокувала заявою про затримання та політичне переслідування

Українська співачка Джамала поділилася історією, як її через активну позицію проти війни в Україні затримали в аеропорту однієї з країн.

Артистка пригадала, як свого часу її утримували близько доби та навіть погрожували депортацією, що стало для неї справжнім шоком. За словами співачки, на щастя, вона змогла зв’язатися з українським посольством, і втручання дипломатів допомогло уникнути неприємних наслідків, про що вона розповіла під час інтерв’ю Маші Єфросиніній.

«У мене було затримання в аеропорту. Я не можу назвати країну, але мене на добу затримали. Це було дуже страшно. Добре, що я була без дітей, адже думала брати їх із собою. Мені кажуть: „Громадяночко, проходимо. Є секретна інформація, ми вас депортуємо. Вам заборонений в’їзд“. Запитали, звідки я приїхала. Кажу: „З Києва“. А вони: „От і їдьте в Київ“. Я питаю чому, вони кажуть: „Щось ви таке зробили“. Я кажу: „А що я таке зробила?“ Ми відкриваємо Instagram, а там мої дописи про Маріуполь, Бучу і подібне. Я кажу: „А ви розумієте, що це політичне переслідування“, і тут дуже добре спрацювало наше посольство», — пригадала Джамала.

Попри стресову ситуацію, співачка зберегла спокій та заявила, що це політичне переслідування. Її сфотографували, взяли відбитки пальців, але після контакту з посольством відпустили.

«Це було страшно, але в мені спрацювала якась сила — не здаватися. Добре, що я була без дітей. Я знала, що впораюся. Мені не можна в’їжджати у величезний список країн. Але, наприклад, у Катарі до мене поставилися дуже лояльно — вони займають нейтральну позицію. Хоча там є свої обмеження, як у більшості східних країн: не можна, на скільки я знаю, демонструвати прапор чи вигуки „Слава Україні“ і подібні речі, але в цілому ставлення до мене було дуже дружнє», — додала артистка.

Джамала підкреслила, що навіть такі ризики не змусили би її замовчати правду про терористичну діяльність Кремля, адже для неї важливо продовжувати інформувати світ про ситуацію в Україні.

