Джамала стала невпізнаваною в образі Фредді Мерк’юрі й приголомшила появою з "Монсеррат Кабальє"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала стала однією з головних зірок благодійного іронічного шоу «Нашебачення», яке відгриміло у Києві.

Артистка здивувала глядачів несподіваним перевтіленням у легендарного фронтмена гурту Queen — Фредді Мерк’юрі. Підготовкою до виступу та кадрами самого номера Джамала поділилася у своєму Instagram.

Для сцени співачка максимально відтворила культовий образ Мерк’юрі часів концерту на Wembley Stadium 1986 року. Вона з’явилася у впізнаваному сценічному костюмі з контрастними кольорами та характерними деталями, а довершили перевтілення фірмові вуса й театральний грим.

Окрім зовнішності, артистка повторила й знамениту сценічну пластику Фредді — роботу з мікрофонною стійкою, жести та активну взаємодію з публікою. Особливим сюрпризом став вихід на сцену коміка Олега Свища в образі оперної діви Монсеррат Кабальє. Разом вони виконали легендарний хіт We Are the Champions, зробивши алюзію на культовий дует Barcelona.

Джамала і Олег Свищ / © instagram.com/jamalajaaa

«Що не зробиш заради наших хлопців та дівчат із ЗСУ», — підписала кадри Джамала.

У коментарях користувачі не стримували емоцій:

Це просто геніально!

Ці рухи, Джа, найкраща!

Ото було неочікувано, круто

Наче все життя з тобою на сцені провів!

До слова, шоу «Нашебачення» є своєрідною пародією на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Тільки вже традиційно шоу проводиться не у форматі змагань за першість, а як допомога українському війську.

