Джамала у дев'яту річницю шлюбу показала, яким було її весілля і як змінювалася з чоловіком

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

Реклама

Українська співачка Джамала поділилася особистими архівними моментами зі своїм чоловіком Бекіром і розчулила Мережу.

Сьогодні, 26 квітня, подружжя святкує дев’яту річницю весілля. З цієї нагоди артистка опублікувала в Instagram відео, до якого увійшли кадри різноманітних моментів подружнього життя. Зокрема, Джамала пригадала весілля, спільні подорожі й романтику в простих речах. Помітно, як за цей час закохані проходили різні етапи, але єдине залишилося незмінним — кохання та підтримка.

«Здається, кожен день — як кінець світу, але серед усього цього ми зустріли одне одного», — замилувала підписом співачка.

Реклама

Публікація зібрала безліч теплих реакцій. Підписники назвали пару прикладом справжнього кохання та привітали їх з такою датою.

Гарні. Здоров’я, любові, миру та щастя

Мурахи… Дивитися на таке щире щастя, справжні емоції, не штучні. Просто людські теплі стосунки

Любові й взаєморозуміння на довгі роки

