- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 176
- Час на прочитання
- 1 хв
Джамала у трендовій зимовій шапці замилувала обіймами з синами-красенями й подарувала надію
Родина наробила стильних знімків на згадку.
Українська співачка Джамала замилувала фотосесією з двома старшими синами.
Під час зимової негоди зірка разом із синами вирішила створити особливі спогади та організувала атмосферну фотосесію. Перед об’єктивом камери постали семирічний Емір-Рахман і п’ятирічний Селім-Гірай — хлопчики позували у стильних луках та схожих зимових шапках. Сама ж співачка доповнила образ масивною об’ємною вушанкою, яка стала яскравим акцентом знімків.
На фотографіях родина щиро обіймається, усміхається й цілується, демонструючи тепло та ніжність, яких так бракує у непрості для країни часи. Кадри вийшли не лише стильними, а й дуже емоційними.
«Жити весною. Жити перемогою. Жити любов’ю», — лаконічно й водночас символічно підписала світлини артистка з надією.
У коментарях шанувальники артистки засипали її зіркову родину компліментами, а також долучилися до теплих слів підтримки інших.
П’ять понеділків до весни
Такі кльові
Мамині горобчики
До слова, Джамала разом із чоловіком Бекіром виховує трьох синів. Окрім Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая, подружжя має ще найменшого Аліма, якому навесні цього року виповниться два роки. Утім, наймолодший син цього разу участі у фотосесії не брав.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показала свого чоловіка Юрія Горбунова в обіймах сина на архівному фото з пологового.