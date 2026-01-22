Джамала у трендовій зимовій шапці замилувала обіймами з синами-красенями й подарувала надію

Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала замилувала фотосесією з двома старшими синами.

Під час зимової негоди зірка разом із синами вирішила створити особливі спогади та організувала атмосферну фотосесію. Перед об’єктивом камери постали семирічний Емір-Рахман і п’ятирічний Селім-Гірай — хлопчики позували у стильних луках та схожих зимових шапках. Сама ж співачка доповнила образ масивною об’ємною вушанкою, яка стала яскравим акцентом знімків.

На фотографіях родина щиро обіймається, усміхається й цілується, демонструючи тепло та ніжність, яких так бракує у непрості для країни часи. Кадри вийшли не лише стильними, а й дуже емоційними.

«Жити весною. Жити перемогою. Жити любов’ю», — лаконічно й водночас символічно підписала світлини артистка з надією.

У коментарях шанувальники артистки засипали її зіркову родину компліментами, а також долучилися до теплих слів підтримки інших.

П’ять понеділків до весни

Такі кльові

Мамині горобчики

До слова, Джамала разом із чоловіком Бекіром виховує трьох синів. Окрім Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая, подружжя має ще найменшого Аліма, якому навесні цього року виповниться два роки. Утім, наймолодший син цього разу участі у фотосесії не брав.

