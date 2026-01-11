Джамала відмовилась бути в складі журі нацвідбору на "Євробачення-2026" і пояснила чому

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Реклама

Українська співачка Джамала відмовилась бути в складі журі Національного відбору на "Євробачення-2026" і пояснила свою позицію.

Виконавиця цьогоріч є продюсеркою нацвідбору. Артистка могла це поєднати з суддівством, проте відмовилась. Джамала говорить, що для неї головною задачею є учасники. За словами виконавиці, вона готуватиме та підтримуватиме всіх без винятку аж до завершення нацвідбору.

"Ні, не буду (журі – прим. ред.). Я свідомо не хотіла бути в журі, хоча ми знаємо, що були музичні продюсери, які були в журі. Для мене важливо мати можливість готувати й підтримувати всіх без винятку - до самого кінця", - пояснила співачка.

Реклама

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала привідкрила завісу, яким буде фінал нацвідбору. За відчуттями виконавиці, це буде один із найсильніших Національних відборів за останні роки. Джамала говорить, що зібрала серед учасників дійсно чудових артистів. Щодо того, яким візуально буде нацвідбір, то про це може розповісти креативний продюсер Герман Нєнов. Хоча Джа запевняє, що може впливати на те, який вигляд на сцені матимуть конкурсанти.

"Мені це чується як дуже сильний відбір. На мій погляд - один із найсильніших підборів співаків і співачок за останні роки. Пісні - на будь-який смак і настрій, але всі без винятку конкурсні. З візуальної точки зору - це до Германа і команди. Хоча у вигляді артистів я теж маю своє слово", - зазначила співачка.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, наразі в "Дії" триває голосування за десятого фіналіста нацвідбору. Один із учасників конкурсу вже натякнув на нечесність результатів.