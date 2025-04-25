Джамала відповіла на закиди, що народила третю дитину, щоб вберегти чоловіка від мобілізації

Джамала / © А.Харламов

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Відома співачка Джамала відповіла на закиди, що народила третю дитину, аби звільнити чоловіка від мобілізації.

На цьогорічну премію YUNA співачка Джамала приїхала майже з усією родиною — з чоловіком Бекіром та двома синами, 7-річним Еміром-Рахманом і 4-річним Селімом-Гіраєм. Наймолодшого Аліма Сеіт-Бекіра, якому в травні виповниться рік, журналісти ТСН.ua на червоному хіднику не побачили.

Ми поцікавилися у відомої багатодітної мами, чи отримувала вона неприємні коментарі після появи на світ третьої дитини. А саме, як це було з телеведучою Лілією Ребрик — коли їй в соцмережах прилітало за те, що вона наважилась знову народити, аби тільки вберегти чоловіка від мобілізації.

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"Вам треба передивитися мої інтерв'ю, які я давала ще до війни, щоб спростувати якусь подібну думку. Якщо не помиляюсь, в коментарі Осадчій я казала, що, як мінімум, хочу п’ять дітей. Тому ще йду (до цієї цифри. — ред.), — відповіла ТСН.ua Джамала.

Зазначимо, коли почалося повномасштабне вторгнення, знаменитість вивезла дітей спочатку до Стамбула, а вже потім перевезла до Варшави, де вони декілька місяців жили з батьками чоловіка. Але вже понад два роки вся родина живе в Києві і, за словами Джамали, нікуди виїжджати не збирається.

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

На наше запитання, чи буде так само короткою пауза між народженням майбутніх дітей, 41-річна співачка зізналася: "Я нічого не планую і ніколи не задумувалася про це. Але я дуже люблю великі родини. У моєї мами сім дітей було, а у прабабці — п’ять. Жіноча лінія мого роду достатньо багато мала дітей. Так повелося. А я завжди послідовна, поважаю своє коріння і взагалі вважаю, що Україну врятують тільки багатодітні сім'ї. Тому і в час, коли ми втрачаємо так багато, мені хотілося б, щоб наша держава робила все можливе і неможливе, щоб заохочувати жінок народжувати. Так, важко, але попри все. До речі, існує таке прислів'я — "Нас врятує чотири", тобто це мінімум чотири дитини в сім'ї! Це прям класний план!"

Нагадаємо, на цьогорічний музичній YUNA зірки були напрочуд відвертими. Так, Дмитро Шуров, наприклад, вперше за тривалий час зізнався, де зараз перебуває його 21-річний син Лев.