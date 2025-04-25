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Джамала відповіла на закиди, що народила третю дитину, щоб вберегти чоловіка від мобілізації
Також співачка зізналася ТСН.ua, скільки загалом планує мати дітей.
Відома співачка Джамала відповіла на закиди, що народила третю дитину, аби звільнити чоловіка від мобілізації.
На цьогорічну премію YUNA співачка Джамала приїхала майже з усією родиною — з чоловіком Бекіром та двома синами, 7-річним Еміром-Рахманом і 4-річним Селімом-Гіраєм. Наймолодшого Аліма Сеіт-Бекіра, якому в травні виповниться рік, журналісти ТСН.ua на червоному хіднику не побачили.
Ми поцікавилися у відомої багатодітної мами, чи отримувала вона неприємні коментарі після появи на світ третьої дитини. А саме, як це було з телеведучою Лілією Ребрик — коли їй в соцмережах прилітало за те, що вона наважилась знову народити, аби тільки вберегти чоловіка від мобілізації.
"Вам треба передивитися мої інтерв'ю, які я давала ще до війни, щоб спростувати якусь подібну думку. Якщо не помиляюсь, в коментарі Осадчій я казала, що, як мінімум, хочу п’ять дітей. Тому ще йду (до цієї цифри. — ред.), — відповіла ТСН.ua Джамала.
Зазначимо, коли почалося повномасштабне вторгнення, знаменитість вивезла дітей спочатку до Стамбула, а вже потім перевезла до Варшави, де вони декілька місяців жили з батьками чоловіка. Але вже понад два роки вся родина живе в Києві і, за словами Джамали, нікуди виїжджати не збирається.
На наше запитання, чи буде так само короткою пауза між народженням майбутніх дітей, 41-річна співачка зізналася: "Я нічого не планую і ніколи не задумувалася про це. Але я дуже люблю великі родини. У моєї мами сім дітей було, а у прабабці — п’ять. Жіноча лінія мого роду достатньо багато мала дітей. Так повелося. А я завжди послідовна, поважаю своє коріння і взагалі вважаю, що Україну врятують тільки багатодітні сім'ї. Тому і в час, коли ми втрачаємо так багато, мені хотілося б, щоб наша держава робила все можливе і неможливе, щоб заохочувати жінок народжувати. Так, важко, але попри все. До речі, існує таке прислів'я — "Нас врятує чотири", тобто це мінімум чотири дитини в сім'ї! Це прям класний план!"
Нагадаємо, на цьогорічний музичній YUNA зірки були напрочуд відвертими. Так, Дмитро Шуров, наприклад, вперше за тривалий час зізнався, де зараз перебуває його 21-річний син Лев.