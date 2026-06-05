Джамала вперше повністю показала обличчя дворічного сина

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Переможниця міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2016», українська співачка Джамала вперше повністю показала обличчя наймолодшого сина.

Виконавиця у травні 2024 року стала багатодітною матусею. Артистка час від часу ділиться фото з дітьми у своєму Instagram. Якщо ж старших синів знаменитість показує повністю та не приховує їхніх обличь, то наймолодшого — вона тримала подалі від камер. Однак цього разу знаменитість зробила виняток.

В Instagram-stories Джамала опублікувала кумедний ролик. Головною зіркою відео був дворічний Алім. Схоже, хлопчик показував зіркові матусі свій характер. Син співачки то досліджував все навколо, то галасував, то весело сміявся. При цьому на кадрах Джамала зовсім не приховувала обличчя Аліма.

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Наймолодший син Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, Джамала виховує трьох дітей. Вперше артистка стала мамою у березні 2018 року, коли народила сина Еміра. У червні 2010-го на світ з’явився Селім, а у травні 2024-го — Алім. Чоловік співачки — Бекір Сулейманов. Пара вже дев’ять років проживає в шлюбі.

Нагадаємо, нещодавно Джамала показувала рідкісне фото з чоловіком та одразу трьома синами. Артистка продемонструвала, як минає її життя поза об’єктивом камер.

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