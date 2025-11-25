ТСН у соціальних мережах

Джамала вперше повністю показала обличчя наймолодшого сина і повідомила про його важливе свято

Артистка вітала хлопчика з особливою подією.

Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка та продюсерка нацвідбору на "Євробачення-2026" Джамала нарешті припинила приховувати обличчя наймолодшого сина.

Тривалий час артистка не наважувалась показувати хлопчика. На запитання прихильників, чому так, вона пояснювала, що Алім ще занадто маленький. А нещодавно ж наймолодший син виконавиці святкував особливе свято. Хлопчикові виповнилось півтора рочки.

У Telegram-каналі Джамала показала, як вітала Аліма. Співачка потішила синочка тортиком, повітряною кулькою та іграшками. Брати теж вітали Аліма обіймами.

Джамала з синами

Джамала з синами

На деяких світлинах, якими співачка поділилась, можна чітко розгледіти обличчя хлопчика. Це вперше виконавиця показала, який вигляд має її наймолодший синочок.

Джамала з наймолодшим сином

Джамала з наймолодшим сином

Зазначимо, Джамала та її чоловік Сеїт-Бекір є багатодітними батьками. Подружжя виховує 7-річного Еміра, 5-річного Селіма та півторарічного Аліма.

Нагадаємо, нещодавно Джамала випустила нову пісню "Ми ховаємося". Співачка кардинально змінила стиль і здивувала новим звучанням.

