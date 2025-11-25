- Дата публікації
- Категорія
- Гламур
- 701
- 1 хв
Джамала вперше повністю показала обличчя наймолодшого сина і повідомила про його важливе свято
Артистка вітала хлопчика з особливою подією.
Українська співачка та продюсерка нацвідбору на "Євробачення-2026" Джамала нарешті припинила приховувати обличчя наймолодшого сина.
Тривалий час артистка не наважувалась показувати хлопчика. На запитання прихильників, чому так, вона пояснювала, що Алім ще занадто маленький. А нещодавно ж наймолодший син виконавиці святкував особливе свято. Хлопчикові виповнилось півтора рочки.
У Telegram-каналі Джамала показала, як вітала Аліма. Співачка потішила синочка тортиком, повітряною кулькою та іграшками. Брати теж вітали Аліма обіймами.
На деяких світлинах, якими співачка поділилась, можна чітко розгледіти обличчя хлопчика. Це вперше виконавиця показала, який вигляд має її наймолодший синочок.
Зазначимо, Джамала та її чоловік Сеїт-Бекір є багатодітними батьками. Подружжя виховує 7-річного Еміра, 5-річного Селіма та півторарічного Аліма.
Нагадаємо, нещодавно Джамала випустила нову пісню "Ми ховаємося". Співачка кардинально змінила стиль і здивувала новим звучанням.