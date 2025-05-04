Джамала вперше розповіла про хворобу мами та що на неї вплинуло: "Хочеться перепросити у батьків"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Відома співачка Джамала висловилася на болісну втрату майна у рідному Криму та як це вплинуло на її батьків, які там проживали.

Як відомо, окупанти ще влітку минулого року незаконно вдерлися до майна батьків артистки та цинічно привласнили його собі. Джамала пригадує, що тоді вони ледь оговталися від такої втрати не просто будинку, а цілої історії їхнього кримськотатарського роду. До того ж зірка говорить, що не мала стосунку до будинку, адже ще в юні роки виписалася звідти. Тим не менш, росіяни остаточно заволоділи маєтком без жодного права на те.

"Коли сказали, що планують "націоналізувати" будинок батьків — огидне відчуття, коли у твої речі занурилися своїми лапами й порпаються... Звичайно, мій батько з мамою переживають. Бо юридично це неможливо. Коли я вступала в консерваторію у 17 років, то я виписалася з будинку. Там немає мого взагалі й сліду. Тобто будинки не мої, а моїх батьків, дім мого дідуся. Це наша історія й мені шкода", — поділилася співачка в інтерв’ю проєкту "Фабрична, 12".

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Джамала / © Прес-служба Джамали

Джамала зізнається, що частково почуває провину перед рідними за це, адже вороги чинять так саме через те, що вона гучно прославляє рідну кримськотатарську культуру, яка є невід’ємною частиною України. Але попри усвідомлення загрози для батьків, співачка говорить, що й надалі розповсюджуватиме сакральне. Щоправда, постійний стрес все ж вдарив по здоров'ю мами зірки й спричинив появу у неї цукрового діабету.

"Мені хочеться перепросити у батьків за те, що я роблю, але не робити цього, я не можу. Просто сховатися й боятися – саме про це й мріє "руський мір". Думаю, що я їх настільки зачіпаю, що після "1944" (пісня Джамали про етнічну чистку кримських татар Сталіним – прим. ред.) вони вже влаштовували тортури під будинком моїх батьків. Досі у моєї мами цукровий діабет третього типу, тому їй важко далася моя перемога (на "Євробаченні-2016" – прим. ред.). Емоційно це було дуже важко та страшно, бо всіх залякували", — приголомшила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч розкрила, що сталося з її сімейним майном у Криму та як батьки покинули півострів.