Джамала вперше за тривалий час показала чоловіка й підрослих синів-красенів в особливому місці

Українська співачка Джамала разом із родиною відвідала інтерактивну виставку, що проходить у Києві.

Артистка поділилася враженнями в Instagram і назвала експозицію «Ukraine WOW» сучасним музеєм, який у легкій та захопливій формі розповідає про головне в історії та культурі України. Побачити на власні очі низку цінних експонатів Джамала прийшла разом із родиною — чоловіком Бекіром та двома старшими синами.

Артистка поділилася своїми враженнями і назвала виставку справжнім сучасним музеєм, який у доступній і водночас глибокій формі передає красу, силу та дух української культури. Співачка пригадала, що вперше замислилася про створення подібного простору під час свого візиту до Вашингтона, де отримувала Distinguished Artistic Leadership Award. Тоді вона мріяла, щоб в Україні з’явилося місце, яке могло б сучасно та глибоко розповідати про національну спадщину.

«Разом із дітьми відвідала виставку Ukraine WOW — музей, який передає всю велич і красу нашої історії та сучасних героїв», — написала Джамала.

До слова, серед експонатів є також кубок самої Джамали і навіть демонстрація будинку із Криму, звідки родом співачка. На згадку про безтурботні часи вдома виконавиця зробила родинне фото з Бекіром і синами.

