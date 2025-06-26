Джамала з серйозною травмою опинилася в лікарні

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала показалася в лікарні та повідомила про серйозну травму.

Так, виконавиця змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися за неї. Артистка повідомила, що потрапила до лікарні. За допомогою до медиків Джамалі довелося звертатися через травму. Співачка пошкодила собі ногу. Як це сталося, артистка розкривати не квапиться. Утім, вона поділилася подробицями про її стан. Зокрема, на щастя, перелому немає. Однак на найближчих концертах виконавиця відмовлятиметься від підборів.

"Не зламала. Але, здається, виступи без підборів", - поділилася артистка.

Джамала

До речі, заради цікавості Джамала запитала в штучного інтелекту, чи це, можливо, який знак. На що артистка отримала відповідь, що таким чином "Всесвіт тренує її витримку".

Джамала

