Джамала замилувала рідкісними кадрами з трьома синами й батьками: як зірка відпочила з родиною

Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала поділилася милими кадрами з сімейного відпочинку.

У фотоблогу виконавиця оприлюднила рідкісні фото з однорічним сином Алімом і двома старшими Еміром і Селімом у дорозі до моря. Родина цього року для літньої відпустки обрала Туреччину. Зіркова мама також показала свої прогулянки місцевими вуличками та як насолоджувалася купанням у морі та засмагала.

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала поділилася, що навіть у дні відпочинку не покидала спорт і працювала над написанням нових пісень. Щоправда, виконавиця зізнається, що батьківські турботи за цей період дещо виснажили її. Проте у той же час додає, що дуже задоволена, що провела час і зі своїми рідними — батьками та сестрою.

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"І це відчуття — що як ще одна ніч у багажнику, то я — все. Дуже хотілося цього. Мої батьки, сестра, діти. Селім, який у боротьбі за любов (хоча, повірте, він отримує найбільше з усіх). Емір — після того, як побачив, що я вкладаю Аліма… Потім — істерика Селіма. Намагаюся робити вправи для спини. Алім… Перші кроки на камені. Хочеться цілувати його 24/7. Ця тотальна втома, змішана з любов’ю, спекою, смутком, кукурудзою, пловом, рибою, дописуванням текстів пісень, пошуком барабанів у трек…" — написала співачка.

Допис Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Допис Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно співак Арсен Мірзоян показався на відпочинку без дружини Матвієнко та дітей і поділився враженнями.