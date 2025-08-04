ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
2 хв

Джамала замилувала рідкісними кадрами з трьома синами й батьками: як зірка відпочила з родиною

Співачка показала закордонні мандри.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Джамала з синами

Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала поділилася милими кадрами з сімейного відпочинку.

У фотоблогу виконавиця оприлюднила рідкісні фото з однорічним сином Алімом і двома старшими Еміром і Селімом у дорозі до моря. Родина цього року для літньої відпустки обрала Туреччину. Зіркова мама також показала свої прогулянки місцевими вуличками та як насолоджувалася купанням у морі та засмагала.

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала поділилася, що навіть у дні відпочинку не покидала спорт і працювала над написанням нових пісень. Щоправда, виконавиця зізнається, що батьківські турботи за цей період дещо виснажили її. Проте у той же час додає, що дуже задоволена, що провела час і зі своїми рідними — батьками та сестрою.

"І це відчуття — що як ще одна ніч у багажнику, то я — все. Дуже хотілося цього. Мої батьки, сестра, діти. Селім, який у боротьбі за любов (хоча, повірте, він отримує найбільше з усіх). Емір — після того, як побачив, що я вкладаю Аліма… Потім — істерика Селіма. Намагаюся робити вправи для спини. Алім… Перші кроки на камені. Хочеться цілувати його 24/7. Ця тотальна втома, змішана з любов’ю, спекою, смутком, кукурудзою, пловом, рибою, дописуванням текстів пісень, пошуком барабанів у трек…" — написала співачка.

Допис Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Допис Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Допис Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Допис Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно співак Арсен Мірзоян показався на відпочинку без дружини Матвієнко та дітей і поділився враженнями.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie