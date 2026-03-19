Джамала заспівала легендарний хіт у дуеті з 7-річним сином і довела до сліз шанувальників

Джамала з сином Еміром / © instagram.com/jamalajaaa

Відома українська співачка Джамала вразила фанатів відео, яке стало справжньою музичною несподіванкою.

На своїй Instagram-сторінці артистка показала, що музика давно стала справжньою частиною життя їхньої родини. Її старший син Емір, якому незабаром виповниться вісім років, вже вправно грає на синтезаторі та легко акомпанує мамі. Співачка поділилася відео, де вони разом виконують її легендарний хіт «1944», і видно, як музика об’єднує їхні серця.

«Мій найменший дует, але найбільша любов!» — написала Джамала під роликом, демонструючи щиру гордість за сина.

Дата публікації 15:10, 19.03.26

У ролику Емір уважно стежить за мамою, підбираючи правильні ноти, а Джамала співає з повною віддачею. Фанати одразу зазначили, що такий дует пробирає до глибини душі та надихає своєю магією.

«Пробирає до кісток», — пишуть у коментарях користувачі, захоплюючись талантом хлопчика та щирістю матері.

Шанувальники також сподіваються, що тенденція збережеться і незабаром Джамала з Еміром виходитимуть на сцену разом, вражаючи публіку живими виступами у сімейному дуеті.

