Джамала здивувала, чому не святкувала рочок наймолодшого сина і чому приховує його обличчя

Джамала з сином Алімом / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала, яка нещодавно розповіла про продаж будинку під Києвом, зізналась, чому не святкувала день народження наймолодшого сина та чому продовжує його приховувати.

Аліму 24 травня виповнився рочок. Якщо ж старшим синам співачка влаштовувала свято, то з молодшим не вдалося цього зробити. На проєкті "Ранок у великому місті" Джамала зізналась, що на те були причини. Річ у тім, що в родині всі захворіли, тож було не до святкувань.

"Не святкували жодним чином, всі захворіли. З Еміром був окремий банер, окремий торт. Із Селімом ми поїхали на ВДНГ, робили плов, шашлики, запросили всіх друзів. А Аліму нічого не дісталося. Це не тому, що не хотіли, просто так сталося", - поділилася артистка.

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Джамала з чоловіком та синами / © instagram.com/jamalajaaa

До речі, Джамала ще жодного разу не показувала обличчя синочка. Співачка говорить, що Алім ще просто занадто маленький. Виконавиця запевнила, що зробить це, коли відчує, що вже можна. Поки ж артистка боїться показувати Аліма.

"Мені здається, що поки зарано. Це якось я відчуваю такий момент, коли можна (показати – прим. ред.). Вони зараз такі ще чуттєві як кришталева ваза. Ти боїшся їх показати", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія вітав сина з днем народження. Георгію виповнилося вже два рочки.