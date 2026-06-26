Джамала здивувала піснею спільно з електронним проєктом: зірки зберегли літню історію на кіноплівці

Cape Cod і Джамала / © Прес-служба Джамали

Реклама

Український електронний проєкт Cape Cod і співачка Джамала випустили спільний трек «Літо», який став першою композицією з нового студійного альбому музиканта.

Нова робота переносить слухачів у теплі спогади про безтурботні дні, літні ночі та миті, які хочеться переживати знову. Композиція поєднала dance-punk, adult pop та італо-диско, продовживши творчу історію артистів після їхньої попередньої співпраці. Водночас ця пісня стала символом повернення до незавершеної творчої ідеї. Над нею почали працювати ще 2024 року, але завершити вдалося лише тепер, коли засновник Cape Cod Максим Сікаленко під час відпустки зі служби в лавах Сил оборони України знову потрапив до студії.

«Коли Макс надіслав мені драфт демо та інструментал, у мене одразу народилася ціла історія: літо, стосунки, легкість. Усе склалося в особливий пазл, і з нього народилася ця пісня. Можна сказати, що і мелодія, і слова з’являлися майже одночасно, переплітаючись між собою. Тому всі ці акценти — „Скоро спека, ніч, ліхтарі“ — працюють і як підтекст, і як своєрідна перкусія, складаючись у красивий музичний візерунок. Я дуже люблю творити, виступати й грати разом зі своїм другом. Тож класно, що в нас є така пісня — „Літо“. Щаслива, що маю таке продовження саме з електронним звучанням, яке дуже мені імпонує», — поділилася Джамала.

Реклама

Cape Cod і Джамала / © Прес-служба Джамали

Сам Максим Сікаленко зізнається, що нова композиція лише відкриває наступний творчий етап Cape Cod. За його словами, майбутній четвертий альбом суттєво відрізнятиметься від попередніх релізів. Артист поки не розкриває всіх деталей, однак натякає, що слухачів чекає чимало несподіванок. Особливим для нього став момент, який народився вже безпосередньо під час запису в студії.

«Поки що я не хочу детально розповідати, яким буде четвертий альбом Cape Cod і хто ще долучиться до його створення. Але точно можу сказати, що він стане несподіваним у контексті нашої попередньої творчості. „Літо“ стало своєрідним містком до нового матеріалу. Моя улюблена частина пісні — перехід перед останнім куплетом. У демо його не існувало, він народився прямо в студії як експромт. Саме в такі моменти відчуваєш справжню магію музики», — розповів музикант.

Cape Cod і співачка Джамала / © Прес-служба Джамали

Разом із прем’єрою треку артисти презентували муд-відео, яке повністю зняли на кіноплівку. Команда свідомо відмовилася від цифрової «стерильності»: плівку проявляли вручну, щоб зберегти її природну фактуру та характерні особливості. Саме це надало ролику атмосферу аналогового кіно 70–80-х років і зробило його візуальним продовженням настрою самої композиції.

Нагадаємо, нещодавно Джамала ніжно привітала середнього сина з 6-річчям і показала рідкісні фото з усією родиною.

Реклама

Новини партнерів