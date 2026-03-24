Джамала здивувала реакцією відомої зірки на її поради фіналістам нацвідбору: "Ти що, волонтер?"

Артистка, яка була музичною продюсеркою нацвідбору на “Євробачення-2026”, розкрила закулісну розмову.

Віра Хмельницька
Джамала, Руслана

Українська співачка Джамала прокоментувала своє музичне продюсування нацвідбору на «Євробачення-2026» і видала неочікувану реакцію її колеги Руслани.

Як відомо, артистка цього року доклала чимало зусиль для формування списку виконавців, які могли б гідно представляти Україну на міжнародному конкурсі «Євробачення-2026» у травні у Відні. Джамала працювала над звучанням і виступом кожного фіналіста, аби допомогти глядачам обрати свого фаворита. У результаті народного голосування перемогу здобула співачка LELÉKA з піснею «Рідним».

В інтерв’ю Champion Radio виконавиця розповіла про закулісся нацвідбору. Зокрема, як вона активно давала практичні поради щодо виступів. Цікаво, що саме це викликало подив у Руслани, яка цього року була у складі журі. За словами Джамали, виконавиця хіта «Дикі танці» з подивом поставилася до такого, адже подібні інсайти зазвичай не озвучують безкоштовно. Але музична продюсерка зауважила, що не шкодує про свою щирість і готова підтримувати нове покоління виконавців.

Руслана на нацвідборі на «Євробачення-2026» / © facebook.com/suspilne.eurovision

«Я всім фіналістам нацвідбору хотіла максимально передати все, що я відчувала за лаштунками, під час інтерв’ю, як я готувалася до виступу (на „Євробаченні-2016“ — прим. ред.). От все, що я могла розказати — я розповіла. Навіть Руслана підійшла до мене і каже: „А що ти так безкорисно з ними ділишся? Ти що, волонтер? Тобі хтось так все розповідав?“. Такі речі, якими я ділилася із фіналістами, зазвичай, артистами ось так не озвучуються. Бо це такі секретики, які роблять справу. Але мені не шкода. Я буду вболівати за нашу представницю LELÉKA і всіх закликаю. Мені здається, буде розкішно», — наголосила Джамала.

Пригадуючи свій тріумфальний виступ на «Євробаченні-2016», Джамала зізнається, що тоді вона була сама собі наставником. Проте зараз вона відчуває, що має сили допомогти LELÉKA і навіть за можливості приїде її підтримати на саме «Євробачення-2026», яке відгримить у травні у Відні, Австрія.

Нагадаємо, нещодавно Джамала прийшла на день народження видатної поетеси Ліни Костенко. Зірка показала спільне фото і який вигляд має 96-річна іменинниця.

