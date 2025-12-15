Джамала зізналась в образі на MELOVIN і розкрила причину

Джамала та MELOVIN

Українська співачка та продюсерка Національного відбору на "Євробачення-2026" Джамала зізналась, що ображена на виконавця MELOVIN.

Непорозуміння між ними виникли на тлі нацвідбору. Річ у тім, що артист подавав свою заявку на конкурс. Ба більше, він навіть пройшов до лонглиста. MELOVIN це публічно розкрив, розповівши, як йому телефонувала Джамала й вітала з цим. Проте співак заявив, що відмовився, пославшись на те, що віддає місце молодим артистам.

Та Джамала на проєкті "Ранок у великому місті" розповіла свою версію подій. Артистка визнала, що дійсно телефонувала MELOVIN, але він відмовився, оскільки в нього нібито концерт. Продюсерка нацвідбору не приховує, що це її образило, адже співак поставився безвідповідально.

Джамала та MELOVIN

"Я написала йому, що я образилась на нього. Я дійсно йому зателефонувала, я дійсно його обрала, але він сказав, що в нього там щось концерт чи щось там…Це не така історія, якою ось так можна розпоряджатися! 500 заявок, а ти береш останньої миті і кажеш, що сорі, у мене концерт", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, а тим часом нещодавно оголосили імена дев'ятьох фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026". Останнього учасника оберуть шляхом голосування в "Дії".