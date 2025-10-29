ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Джамала знялася в ніжних обіймах чоловіка і повідомила про важливе свято в сім'ї

Артистка потішила сімейним контентом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джамала з чоловіком

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала вперше за тривалий час поділилася романтичними фото зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим.

Родинні кадри артистка опублікувала не просто так, а з нагоди особливої дати. Річ у тім, що обранець виконавиці 29 жовтня святкує день народження. Тож, Джамала присвятила Бекіру вітальний допис в Instagram.

Співачка поділилася їхніми рідкісними спільними фото. На кадрах подружжя обіймалося та дарувало одне одному ніжний погляд. На деяких знімках закохані позували одразу з трьома синами. Окрім того, Джамала адресувала чоловікові теплі слова з привітаннями.

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

"Якщо ти впадеш, буду тут поруч я, поруч. Сил у тобі більше, чим твої болі. Намалюю світло, якщо все стане чорним. З днем народження, коханий!" – звернулася до обранця артистка.

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

До привітань також долучилися зіркові колеги Джамали. Теплі слова у коментарях написали ведуча Василіса Фролова, артистка Віра Брежнєва, реперка alyona alyona та багато інших.

Зазначимо, Джамала та Сеїт-Бекір Сулейманов перебувають у шлюбі від 2017 року. Подружжя виховує трьох синів – 7-річного Еміра, 5-річного Селіма та однорічного Аліма.

Джамала з чоловіком та синами / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з чоловіком та синами / © instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, Джамала цьогоріч стала продюсеркою Національного відбору на "Євробачення-2026". Нещодавно артистка висловилась про зміну правил нацвідбору, чого вимагає зробити співачка Оля Полякова.

Дата публікації
Кількість переглядів
236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie