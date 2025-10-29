Джамала знялася в ніжних обіймах чоловіка і повідомила про важливе свято в сім'ї

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала вперше за тривалий час поділилася романтичними фото зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим.

Родинні кадри артистка опублікувала не просто так, а з нагоди особливої дати. Річ у тім, що обранець виконавиці 29 жовтня святкує день народження. Тож, Джамала присвятила Бекіру вітальний допис в Instagram.

Співачка поділилася їхніми рідкісними спільними фото. На кадрах подружжя обіймалося та дарувало одне одному ніжний погляд. На деяких знімках закохані позували одразу з трьома синами. Окрім того, Джамала адресувала чоловікові теплі слова з привітаннями.

"Якщо ти впадеш, буду тут поруч я, поруч. Сил у тобі більше, чим твої болі. Намалюю світло, якщо все стане чорним. З днем народження, коханий!" – звернулася до обранця артистка.

До привітань також долучилися зіркові колеги Джамали. Теплі слова у коментарях написали ведуча Василіса Фролова, артистка Віра Брежнєва, реперка alyona alyona та багато інших.

Зазначимо, Джамала та Сеїт-Бекір Сулейманов перебувають у шлюбі від 2017 року. Подружжя виховує трьох синів – 7-річного Еміра, 5-річного Селіма та однорічного Аліма.

Нагадаємо, Джамала цьогоріч стала продюсеркою Національного відбору на "Євробачення-2026". Нещодавно артистка висловилась про зміну правил нацвідбору, чого вимагає зробити співачка Оля Полякова.