Джамала жорстко впала зі сцени і показалася в клініці
Артистка розповіла про свій стан після падіння.
Українська співачка Джамала повідомила, що спала зі сцени.
Про неприємний інцидент артистка розповіла у своєму Instagram 28 вересня. Виконавиця повідомила, що падіння було не з приємних і доволі жорстким. Тож, співачка звернулася за допомогою до спеціалістів, адже відчувала біль у стегні.
Джамала показалася в клініці. Спеціалісти оглянули виконавицю та запевнили, що все добре. Також співачці, аби вона розслабила м'язи, зробили масаж.
"Коротше, я вчора (27 вересня – прим. ред.) жорстко впала зі сцени…Не запитуйте…Добре, що в мене є друзі. Олю, дякую, ти мене врятувала, твої фахівці – топ! Стегно на місці, та ще й погладили, як котика", - поділилася артистка.
Нагадаємо, час від часу співаки переживають неприємний досвід із падінням зі сцени. Нещодавно це сталося з виконавцем Муаядом. Артист під час концерту в Одесі впав із доволі високої сцени та полетів просто на глядачів.