ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1280
Час на прочитання
1 хв

Джамала жорстко впала зі сцени і показалася в клініці

Артистка розповіла про свій стан після падіння.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала повідомила, що спала зі сцени.

Про неприємний інцидент артистка розповіла у своєму Instagram 28 вересня. Виконавиця повідомила, що падіння було не з приємних і доволі жорстким. Тож, співачка звернулася за допомогою до спеціалістів, адже відчувала біль у стегні.

Джамала показалася в клініці. Спеціалісти оглянули виконавицю та запевнили, що все добре. Також співачці, аби вона розслабила м'язи, зробили масаж.

"Коротше, я вчора (27 вересня – прим. ред.) жорстко впала зі сцени…Не запитуйте…Добре, що в мене є друзі. Олю, дякую, ти мене врятувала, твої фахівці – топ! Стегно на місці, та ще й погладили, як котика", - поділилася артистка.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, час від часу співаки переживають неприємний досвід із падінням зі сцени. Нещодавно це сталося з виконавцем Муаядом. Артист під час концерту в Одесі впав із доволі високої сцени та полетів просто на глядачів.

Дата публікації
Кількість переглядів
1280
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie