Джамала / © Колаж ТСН.ua

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27 серпня день народження святкує Джамала — українська співачка, авторка пісень, переможниця «Євробачення-2016» та одна з найвідоміших представниць кримськотатарської культури у світі.

Цього року артистці виповнюється 43 роки. За понад два десятиліття кар’єри вона встигла пройти шлях від юної вокалістки, яка співала в акапельному квінтеті, до артистки світового рівня, яка поєднує поп, джаз, соул та кримськотатарську музичну спадщину.

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Редакція ТСН.ua пропонує пригадати, якою була Джамала до своєї великої перемоги, як вона ледь не обрала кар’єру оперної співачки та як особиста історія її родини змінила українську музику.

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Дівчинка з музичної родини

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Справжнє ім’я артистки — Сусана Джамаладінова. Вона народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош у Киргизькій РСР. Батько Алім Джамаладінов — кримський татарин, за фахом хоровий диригент; мати Галина Тумасова (за іншими даними — Тумасьян) — вірменка, викладачка фортепіано. Це подвійне коріння згодом відчувається і в її музиці, де уживаються східна мелізматика, соул і академічна школа.

Джамала / © скриншот з відео

Джамала з батьками / © instagram.com/jamalajaaa

Після повернення родини до Криму дівчина продовжила займатися вокалом, вступила до музичного училища імені Глієра в Києві, а згодом — до Національної музичної академії імені Чайковського, де навчалася на оперному факультеті й здобула диплом з відзнакою. Ще студенткою вона активно виступала на конкурсах — «Кримська весна», «Do#Dж junior», італійський «Il Concorso Europeo Amici della musica» — і з 2001 до 2007 року співала в жіночому акапельному ансамблі Beauty Band.

Джамала з мамою та сестрою / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала в сімейному кафе / © instagram.com/jamalajaaa

2006 року на конкурсі «DO#Dж junior» її помітила хореографка й режисерка Олена Коляденко та запросила на сольну роль у своєму мюзиклі «Па» (2008). Коляденко стала першою офіційною продюсеркою Сусани — їхня співпраця тривала до 2010 року. Саме тоді перед майбутньою Джамалою постав вибір, який міг кардинально змінити все її життя.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Опера, Ла Скала і народження псевдоніма

Джамала / © Архів

Після диплома в Сусани було дві дороги: класична музика, у якій вона здобула освіту, і джаз, до якого її дедалі більше тягнуло. Перспективи в опері були цілком реальними — вона надсилала записи до Цюрихського оперного театру й отримала запрошення на стажування в легендарному міланському «La Scala». Рішення поїхати до Італії й будувати академічну кар’єру здавалося майже прийнятим.

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Джамала / © Архів

Джамала / © Архів

Але тоді Сусані запропонували взяти участь у восьмому міжнародному конкурсі «Нова хвиля», який 2009 року проходив у Юрмалі. Саме там вона вперше вийшла на сцену під псевдонімом Jamala — скороченням від прізвища. Виконавши «History Repeating» Propellerheads, українську народну «Ой верше мій, верше» та власну «Маменькин сынок», вона набрала 358 балів — стільки ж, скільки індонезійський конкурсант Санді Сондоро, — і вони розділили гран-прі. Після цього Джамала остаточно обрала не оперну сцену, а власний, синтетичний жанр, де до класичної вокальної школи додалися джаз, соул, електроніка й кримськотатарська традиція.

Джамала / © скриншот з відео

Джамала / © скриншот з відео

Джамала в кіно

Джамала / © скриншот

Мало хто пам’ятає, що Джамала — ще й акторка. 2014 року вона зіграла головну жіночу роль Ольги в історичній драмі Олеся Саніна «Поводир», де також виконала ключову композицію саундтреку «Чому?». А 2020-го з’явилася в епізодичній ролі в netflix-комедії «Євробачення: Історія вогняної коси» — стрічці про той-таки конкурс, який кількома роками раніше зробив її ім’я світовим.

Джамала / © скриншот

«Нацвідбір-2011»: скандал, який показав її характер

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

2011 року Джамала спробувала пробитися на «Євробачення» з піснею «Smile» — і зіткнулася не просто з поразкою, а зі скандалом: після оголошення результатів виникли серйозні підозри у фальсифікації голосування на користь Міки Ньютон.

Коли НТКУ призначила повторний фінал, Джамала відмовилася брати в ньому участь, заявивши, що не хоче мати нічого спільного з нечесними маніпуляціями. Через п’ять років вона повернеться на ту саму сцену — вже з зовсім іншою піснею і зовсім іншою історією.

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Джамала / © Архів

Джамала / © Архів

«1944» і перемога в Стокгольмі

Джамала / © Associated Press

Джамала / © Архів

Після окупації Криму 2014 року Джамала написала «1944» — пісню про депортацію кримських татар, яку пережила її прабабуся Назилхан. Це була не просто пісня про минуле, а особиста родинна історія, винесена на міжнародну сцену — з кримськотатарським приспівом, який Джамала принципово не стала перекладати англійською.

14 травня 2016 року вона виконала «1944» у Стокгольмі й принесла Україні другу перемогу в історії конкурсу. Через цю пісню мільйони людей у світі вперше почули про депортацію кримських татар — а Джамала з української артистки перетворилася на міжнародний культурний голос України.

Джамала / © Архів

Джамала / © Архів

Після перемоги на «Євробаченні»

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Замість того щоб роками експлуатувати формулу «1944», Джамала продовжила експериментувати: «Крила», «Подих», «Ми» та інші роботи. Особливе місце серед них посідає «QIRIM» (2023) — масштабна дослідницька праця, для якої вона зібрала 14 старовинних кримськотатарських пісень з різних куточків півострова, розшифрувала їх, записала із симфонічним оркестром і залучила етнографів. 2024 року саме за «QIRIM» вона отримала Національну премію України імені Тараса Шевченка — найвищу державну відзнаку в галузі культури.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Родина: чоловік і троє синів

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

2017 року Джамала вийшла заміж за Сеїта-Бекіра Сулейманова. Їхня сім’я з роками стала більшою.

Джамала з чоловіком / © instagram.com/jamalajaaa

У березні 2018 року у подружжя народився первісток — Емір-Рахман. У червні 2020-го Джамала вдруге стала мамою — народився Селім-Гірай. А 24 травня 2024 року артистка народила третього сина — Аліма Сеїт-Бекіра. Таким чином, сьогодні Джамала — мама трьох хлопчиків.

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

І материнство стало ще одним важливим виміром її життя. Вона не приховує сім’ю від шанувальників, однак намагається зберігати для дітей певний рівень приватності. Особливо це стосувалося наймолодшого сина, обличчя якого співачка довгий час не показувала публічно. Для Джамали важливо, щоб діти росли не лише в українському, а й у кримськотатарському культурному контексті. Адже те, що вона сама отримала від своєї родини, тепер передає власним синам.

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Голос України після 24 лютого

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Повномасштабне вторгнення змінило життя Джамали, як і мільйонів українців. Вона активно виступала за кордоном, давала інтерв’ю іноземним медіа й брала участь у благодійних концертах, що зібрали десятки мільйонів євро на підтримку України.

Ще задовго до 2022 року вона говорила світові про депортацію й окупацію Криму — тож стала однією з головних культурних амбасадорок країни: виступала на Kennedy Center Honors у США перед тодішнім президентом Джо Байденом, долучилася до глобальної програми Spotify EQUAL і з’явилася на білборді на нью-йоркській Таймс-сквер. Усе це вона поєднувала з материнством трьох маленьких дітей.

Джамала в США / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © скриншот з відео

Від учасниці «Нової хвилі» до музичної продюсерки

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Колись Джамала сама стояла на конкурсній сцені та чекала оцінок. Тепер вона допомагає іншим артистам готуватися до великої сцени.

2026 року Джамала стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення. Це дуже символічний етап її кар’єри. Адже майже два десятиліття тому саме конкурсний майданчик «Нова хвиля» дав їй можливість заявити про себе. Тепер вона сама допомагає новому поколінню українських артистів знайти свій голос.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

«РУХ МІЙ»: Джамала продовжує змінюватися

Джамала / © Прес-служба Джамали

2026 року артистка випустила новий альбом «РУХ МІЙ». Його назва майже ідеально описує всю її кар’єру. Джамала постійно рухалася. Від класичної музики — до джазу. Від вокального квінтету — до сольної кар’єри. Від «Нової хвилі» — до Євробачення. Від виконавиці — до продюсерки. І при цьому її головна риса залишалася незмінною — вона не боялася змінюватися.

Джамала / © Прес-служба Джамали

Джамала / © Прес-служба Джамали

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