Джамалі присвоїли орден княгині Ольги: артистка показала, як отримувала нагороду

Українська співачка Джамала отримала від президента Володимира Зеленського орден княгині Ольги.

Важливу нагороду артистці вручили символічно у День Незалежності України. Джамала в Instagram ділиться, що для неї це дійсно неочікувано і справді важливо отримати таку важливу відзнаку. Також Джамала зізналась, що разом із радісними емоціями під час церемонії вручання її оповив смуток, адже деякі отримували орден княгині Ольги вже посмертно.

"Дуже приємно й неочікувано отримати таку високу нагороду у День Незалежності. Це і радість, і смуток водночас, бо серед відзначених є ті, хто отримує нагороду вже посмертно. Ми живемо у реальності, де кожен день має високу ціну, яка зростає щодня, бо щодня ми втрачаємо наших людей…", - зазначила артистка.

Джамала також висловилася про День Незалежності. Артистка говорить, що необхідно не забувати, завдяки кому ми можемо святкувати цей особливий день – військовим, які на полі болю виборюють право України на незалежність.

"Маємо дякувати нашим захисникам, завдяки яким ми тримаємо цю незалежність. Слава нашим захисникам і захисницям!" – наголосила артистка.

