Джаред Лето

Американський актор і музикант Джаред Лето має намір оформити в Росії торгову марку під власним іменем.

Інформацію про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на документи, подані ще у березні цього року.

За планами артиста, бренд «Jared Leto» охоплюватиме не лише одяг, взуття та аксесуари, а й розважальні послуги: концерти, музичну продукцію, сценічні виступи та кіновиробництво.

Джаред Лето / © Associated Press

Ім’я Лето вже раніше опинялося в центрі критики через його слова про Росію та війну проти України. Під час концерту гурту «Thirty Seconds to Mars» у Сербії музикант звернувся до публіки й поцікавився, звідки приїхали глядачі. Дізнавшись, що серед них чимало росіян, артист зазначив, що нібито відчув у залі «багато російської енергії».

Тоді ж він заговорив про можливі гастролі в Росії після завершення війни, назвавши її «проблемами». Зі сцени Лето сказав:

«Ви сумували за нами! Я відчув навколо багато російської енергії. І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося до Сербії, ми поїдемо до Санкт-Петербурга, Москви, заїдемо до Києва. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути».

Слова артиста зал зустрів оплесками. Після цього Лето навіть відповів російською — «спасибо».

Джаред Лето / © Associated Press

Такі заяви викликали хвилю обурення серед українців. У МЗС України наголосили, що для Росії існує лише одна «проблема» — незалежна Україна. Там також підкреслили, що подібні формулювання звучать образливо для українських військових, які щодня платять високу ціну за свободу своєї держави.

Варто зазначити, що раніше Джаред Лето демонстрував підтримку Україні. Він неодноразово виступав у Києві з концертами, а після одного з них вшановував пам’ять Героїв Небесної Сотні. Після початку повномасштабного вторгнення артист також закликав українців берегти себе та говорив про надію на «ненасильницьке вирішення конфлікту».

Окрім цього, під час одного зі стримів музикант виконував пісню «Ах, Одеса» та долучався до благодійних ініціатив на підтримку українців.

Разом із тим минулого року Лето публікував у соцмережах фото з церемонії BAFTA, де позував разом із російськими акторами Юрієм Борисовим та Марком Ейдельштейном, що також викликало дискусії в Мережі.

Нагадаємо, нещодавно Gorillaz опинилися в центрі скандалу. Гурт охопило хвилею критики через концерт у Казахстані та російську мову в новій пісні.