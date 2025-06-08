Джареда Лето дев’ять жінок звинуватили в сексуальних домаганнях: серед них є неповнолітні

Джаред Лето / © Associated Press

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Американського актора та фронтмена гурту 30 Seconds to Mars Джареда Лето звинуватили в сексуальних домаганнях, серед ймовірних потерпілих є неповнолітні.

Про це повідомляє видання Air Mail. Зазначається, що вже багато років у Голлівуді ходили чутки про любов Джареда Лето до "юних дівчат" та його "дивну поведінку". Тож, видання провело власне розслідування та оприлюднило його приголомшливі результати.

Однією з перших, хто заговорив про неналежну поведінку лідера гурту 30 Seconds to Mars була діджейка та музична продюсерка Еллі Тейлз. Вона розповіла, що музикант нав'язує себе. Зокрема, за лаштунками він нібито напав на неї та при цьому поводився жахливо та неприйнятно.

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Джаред Лето / © Associated Press

"Ти насправді не в Лос-Анджелесі, доки Джаред Лето не спробує нав'язати тобі себе за лаштунками…У кілті…І сніговій шапці. На мене напав і травмував цей виродок, коли мені було 17. Він знав мій вік і йому було байдуже. Те, що він зробив, було хижацьким, жахливим і неприйнятним", - писала вона.

Інша жінка, яка побажала залишитися анонімною, перетнулася з артистом у кав'ярні, коли їй було 16. Джаред Лето нібито схопив її за руку, коли вона йшла до вбиральні. Вони розговорилися, і актор взяв номер телефону в дівчини. Пізніше він зателефонував посеред ночі. Жінка пригадує, що Лето запрошував її на вечірку, при цьому його голос був дивним. Вона тоді відмовилася від пропозиції. Утім, музикант продовжував їй телефонувати посеред ночі протягом наступних трьох тижнів. Їхні розмови мали сексуальних підтекст.

"Розмови переходили в сексуальний підтекст. Він питав щось на кшталт: "У тебе колись був хлопець? Ти колись смоктала член?" – шокувала жінка.

Джаред Лето / © Associated Press

Модель Лора Ла Рю розповіла про схожий інцидент. Вони познайомилися на благодійному заході, коли їй було 16 років, і Лето взяв у неї номер телефону. Вони почали листуватися, і врешті музикант запросив її до музичної студії, куди вона приїхала.

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"Я пам'ятаю, як він дражнив мене весь час, поки я там була. Він фліртував зі мною. Він то нахилявся ближче, то віддалявся, ніби це була гра", - пригадує модель.

Жінка продовжувала спілкування з Джаредом Лето. Вона пригадала, як одного разу він вийшов з кімнати абсолютно голим. На той момент їй було 17.

Інша жінка розповіла, що почала листуватися з актором у 16 років. Вона приїжджала до нього додому, і ці візити бували незручними. Джаред Лето нібито неналежно поводився і ставив дивні запитання на кшталт: "Хтось із маленьких хлопчиків, з якими ти тусуєшся, тебе трахає?".

Джаред Лето / © Associated Press

Коли жінці вже було 18, музикант нібито пішов далі. Коли вона була в нього вдома, він раптово при ній почав мастурбувати: "Він раптово витягнув свій пеніс і почав мастурбувати. Потім він підійшов, схопив мою руку і поклав її на себе. Він нахилився і сказав: "Я хочу, щоб ти плюнула на нього".

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Окрім того, зазначається, що артист проводив доволі нестандартні вечірки у власному домі з актором Брентом Болтгаусом. Туди запрошували молодих дівчат. Одна жінка, яка була там, розповідає, що чоловіків було набагато менше. Вся їхня увага нібито була прикута до того, аби залучити дівчат до купання в басейні голими.

"Мені було 18, коли я вперше пішла туди, і я точно не була наймолодшою ​​людиною там", - говорить жінка.

Джаред Лето наразі не коментує жахливі звинувачення. Тим часом асистент актора все спростовує та зазначає, що слова жінок не відповідають дійсності.

Нагадаємо, нещодавно проти американського актора Кевіна Костнера подали позов до суду через сцену зґвалтування на знімальному майданчику. Артиста звинуватили в сексуальній дискримінації, домаганнях та створенні ворожого робочого середовища.

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