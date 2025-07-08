Джастін Бібер на тлі чуток про розлучення показався в обіймах дружини й зробив гучну заяву

Джастін і Гейлі Бібери / © Associated Press

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Популярний канадійський співак Джастін Бібер на тлі приписування йому розлучення з дружиною Гейлі зробив неоднозначну заяву.

У фотоблогу артист опублікував серію фото на тлі заходу сонця та мальовничого морського краєвиду. На світлинах Джастін тримає на руках свою обраницю. Щоправда, обличчя Гейлі майже непомітне, адже співак затуляє його своєю головою. Тож це розділило шанувальників на два табори: більшість вважає, що це дійсно його дружина, а решта ж заперечують.

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Джастін і Гейлі Бібер / © instagram.com/justinbieber

Джастін і Гейлі Бібер / © instagram.com/justinbieber

Тим не менш, артист під фото залишив короткий, але влучний допис, який може стосуватися саме Гейлі: "Моя назавжди й повсякчас". Тож, схоже, між закоханими таки скресла крига.

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Ба більше, на морському відпочинку разом з подружжям присутній і їхній син. Джастін засвітив малюка на декількох фото під час того, як вони були на музичній студії.

Джастін Бібер у компанії музикантів і сина / © instagram.com/justinbieber

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