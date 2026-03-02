Джастін Бібер на тлі чуток про розлучення показав, як із дружиною відсвяткував 32-річчя

Джастін та Гейлі Бібер / © Associated Press

Попри постійні розмови про кризу в шлюбі, канадійський співак Джастін Бібер показав, з ким насправді провів свій день народження. 1 березня артисту виповнилося 32 роки, і святкування виявилося камерним та сімейним.

Артист опублікував у соцмережах світлини, на яких задуває свічки на торті зі свіжими вершками та полуницею. Поруч — його дружина, засновниця бренду «Rhode», Гейлі Бібер, яка усміхнено позує разом із чоловіком. Судячи з кадрів, пара вечеряла в затишному ресторані: на столі — келихи вина та м’ятний чай.

Джастін та Гейлі Бібер / © instagram.com/haileybieber

У підписі Джастін зворушливо зізнався, що не уявляє кращої компанії для свого особливого дня.

«Не могло б навіть бути ліпшої компанії для святкування дня народження», — зазначив артист.

Гейлі своєю чергою перепостила світлини та ніжно згадала їхнього 18-місячного сина Джека Блюза.

Джастін та Гейлі Бібер / © instagram.com/haileybieber

Незважаючи на теплі сімейні кадри, навколо пари останніми місяцями активно ширяться чутки про можливе розлучення. У Мережі регулярно обговорюють їхні стосунки та інтерпретують рідкісні публічні виходи як натяк на кризу.

Втім святкування свідчить про протилежне: принаймні цього дня Бібер чітко дав зрозуміти, що хоче бути саме поруч із дружиною.

Нагадаємо, Зендея та Том Голланд таємно одружились. 29-річну акторку підозрюють у вагітності.