Джастін Бібер шокував підтримкою відомого путініста, який намагається всидіти на двох стільцях

Джастін Бібер, Олександр Овечкін

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Популярний канадійський співак Джастін Бібер приголомшив своєю неочікуваною підтримкою затятого путініста, спортсмена Олександра Овечкіна.

Річ у тім, що днями російський хокеїст побив рекорд в історії Національної хокейної ліги, закинувши свою 895-ту шайбу в регулярному чемпіонаті. За матчем уважно стежив і Бібер. Як виявилося, він був прихильником Овечкіна й весь цей час за нього вболівав.

Джастін Бібер вболіває за Олександра Овечкіна / © instagram.com/justinbieber

Після успіху маріонетки путіна, співак не міг зупинитися публікувати у сторіз фрагменти з його нагородження. Ба більше, у той час, як спортсмен з екрану дякував російським вболівальникам, Бібер також публічно привітав Овечкіна. Крім того, цинічно схвальними вигуками й аплодисментами висловлював свою підтримку діям путініста.

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"Вітаю, Олександре Овечкін. Перевершити Грецкі — просто божевілля", — написав співак.

Джастін Бібер вболіває за Олександра Овечкіна / © instagram.com/justinbieber

Джастін Бібер вболіває за Олександра Овечкіна / © instagram.com/justinbieber

До слова, Олександр Овечкін під час вторгнення Росії до України віддано служить Кремлю. Зокрема, на це вказує його низка фото й відео з диктатором, участь у його кривавих політичних кампаніях і подарунки з боку путіна для російської команди хокеїста. Тож не дивує, що Овечкін про війну в Україні висловлюється вкрай обережно, не називаючи речі своїми іменами. Зокрема, у намаганнях втримати свою репутацію у світі на воєнні злочини РФ говорить "складна ситуація", додаючи, що "не займається політикою та хоче миру повсюди".

Своєю чергою, Джастін Бібер вже давно бентежить фанів своїми діями. За інформацією інсайдерів, артист вже тривалий час бореться з психологічними проблемами та уникає публічності. Близьке коло стверджує, що виконавець потребує допомоги, але поки що сам того не усвідомлює.