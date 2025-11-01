Джастін та Гейлі Бібери приміряли образ "Суперсімейки" і на рідкісних фото повністю показали сина

Джастін та Гейлі Бібери / © Associated Press

Канадійський співак Джастін Бібер та його дружина, американська модель Гейлі показалися у вбранні "Суперсімейки" і поділились рідкісними фото з сином.

У ніч проти 1 листопада в США зустрічають популярне свято – Геловін. Цього дня охочі переодягаються в різноманітні костюми та збирають цукерки. Знаменитості не відстають. Вони просто дивують різноманітними образами – від милих до справді таких, що жахають.

Родина Біберів не відстає від трендів. Цьогоріч Джастін та Гейлі перевтілились в героїв мультфільму "Суперсімейка". У святковому фотосеті також взяв участь однорічний син подружжя Джек Блюз. На кадрах можна помітити, як первісток подружжя вже помітно підріс. Щоправда, батьки не квапляться його повністю показувати і продовжують приховувати обличчя хлопчика.

Джастін Бібер із дружиною та сином / © instagram.com/justinbieber

Зазначимо, Джастін Бібер від 2018 року перебуває в шлюбі з Гейлі. Торік у родині подружжя сталося поповнення. 22 серпня модель народила співаку первістка.

Джастін Бібер із дружиною та сином / © instagram.com/justinbieber

