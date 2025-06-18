Джастін та Гейлі Бібери розлучилися після шести років шлюбу – ЗМІ

Джастін та Гейлі Бібери / © Associated Press

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Канадійський співак Джастін Бібер розлучився з американською моделлю Гейлі, з якою шість років прожив у шлюбі.

Принаймні, саме так стверджують журналісти видання Daily Mail. Про розрив пари нібито свідчить їхня дивна поведінка. Зокрема, Джастін Бібер останнім часом постійно публікує в Instagram дописи, які, відверто, лякають його прихильників.

Серед купи всіх світлин і роздумів співака прихильники звернули увагу, що від досить дивно святкував свій перший День батька. Зокрема, він похизувався коштовним подарунком, який вочевидь, зробив сам собі, та під фото написав: "З Днем батька мене, маленька шл*ха". Користувачі припустили, що це було адресовано саме Гейлі. Того дня Бібер також опублікував світлину з дружиною та його сином, до якої додав смайлик, який показує жест у вигляді середнього пальця. Тим часом Гейлі жодним чином не вітала чоловіка з Днем батька. Хоча раніше вона присвячувала дописи коханому.

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Допис Джастіна Бібера / © instagram.com/justinbieber

Також минулого місяця фанів стривожила поведінка подружжя піж час Дня матері. Тоді Гейлі публікувала світлини, на яких була зображена вагітною, а також із сином. При цьому модель не показала жодного знімку з чоловіком. При цьому Бібер не вітав дружину зі святом, а лиш залишив дивний допис із підписом: "Люблю вас, матусі, але День матері — відстій".

Врешті, це все змушує прихильників вважати, що пара розлучилася. Тим часом журналісти Daily Mail зазначають, що подружжя не живе разом. Ба більше, модель та співак вже й нібито розлучилися. Вони припускають, що це сталося ще до того, як Гейлі продала свій косметичний бренд. Мовляв, вона це зробила, аби не ділити кошти з чоловіком. Також припускають, що причиною розлучення став емоційний стан Бібера.

Джастін та Гейлі Бібери з їхнім сином / © instagram.com/justinbieber

До слова, артист нині переживає не найкращі часи. Зокрема, він давно не випускав нових пісень, а його останній концертний тур довелося скасувати. Подейкують, що стан артиста погіршився й після того, як спливли жахливі подробиці про репера та продюсера P. Diddy, якого звинувачують в сексуальній експлуатації та торгівлі людьми. На початку кар'єри Бібер із ним контактував. У Мережі припускають, що співак міг бути "жертвою" P. Diddy. Також підозрюють, що на тлі цього всього музикант почав вживати наркотичні речовини.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися чутки, що американська співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум розлучаються. Західні ЗМІ вже й назвали причину ймовірного розриву подружжя.

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