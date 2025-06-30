Джеджула розчулив знайомством дітей від попередніх шлюбів з їхньою новонародженою сестричкою

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

Реклама

Український телеведучий Андрій Джеджула, який нещодавно неочікувано заявив про поповнення в родині, зворушив Мережу ще одним щасливим моментом — знайомством своїх старших дітей з новонародженою Емілією.

У фотоблогу зірка оприлюднив нове родинне фото. У кадрі він постає з двома доньками – маленькою Емілією та старшою Адель, яка їх мило обіймала. За словами Андрія, діти швидко адаптувалися до нового члена родини та зраділи цьому. На світлині не вистачає лише старшого сина Даніеля. Але, як зазначив Джеджула, хлопець теж встиг побачити новонароджену сестру.

"Промайнув перший тиждень! Емілія вже познайомилася з усіма рідними. Маленьку "лялю" гостинно зустрів братик та сестричка", — зворушив шоумен.

Реклама

Андрій Джеджула з двома доньками / © instagram.com/djedjula

У коментарях юзери засипали зіркового батька побажаннями для малечі:

Вітання маленькій доці! Нехай росте здоровою та щасливою, гарною і успішною, як тато!

Ой як же це круто. Сім'я в зборі

Діти — це таке щастя. Нехай будуть щасливі братик і сестрички

Нагадаємо, нещодавно Андрій Джеджула також повідомив про таємний шлюб із загадковою обраницею – мамою його третьої дитини.