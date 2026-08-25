Джеджула розкрив, на кого вчитиметься його син від Дімопулос після відмови від освіти за кордоном

Андрій Джеджула з сином / © instagram.com/djedjula

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Український телеведучий Андрій Джеджула розсекретив, на кого навчатиметься його син від співачки Санти Дімопулос.

Цьогоріч 17-річний Даніель закінчив школу. Юнак вже вступив до вишу. Навчальний заклад він обрав в Україні. Андрій Джеджула на проєкті "Тур зірками" говорить, що його син буде юристом-міжнародником. Майбутню професію обирали, з огляду на те, що найкраще дається Даніелю. Шоумен говорить, що його син чудово знає мови. Тож, спеціальність йому обирали, що пов’язана з гуманітарними науками.

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«Він буде юрист-міжнародник. У нього сильні сторони — знання іноземних мов. Він прекрасно володіє англійською, вчить німецьку, іспанську, вчив арабську, може нею поговорити. Дуже легко йому це дається. Я зрозумів, що він має бути там, де немає математики, немає того, що може вибивати йому стілець з-під ніг. А це історія, мови. Все, що гуманітарне, це його. У нього це добре виходить», — говорить шоумен.

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Андрій Джеджула з сином / © instagram.com/djedjula

До речі, сама ж Санта Дімопулос хотіла, аби Даніель навчався у закордонному виші. Проте юнак навідріз відмовився. Даніель два роки тому повернувся до України та живе з батьком. Як говорить Андрій Джеджула, син зараз насолоджується відпочинком, оскільки далі на нього чекає нова сторінка в житті.

«Пішов третій рік, як він приїхав і живе повноцінно тут. Я повністю дбаю про нього. Зараз він відпочиває на дачі. Він дорослий пацан, ганяє на квадроциклі, готується до 1 вересня, тоді вже почнеться», — говорить ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Джеджула розкрив плани на весілля з новою дружиною. Пара вже уклала шлюб, але традиційного свята не влаштовувала.

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