Джеджула зізнався, чи помирився з колишньою Леус після скандалів щодо опіки над донькою

Андрій Джеджула та Юлія Леус / © instagram.com/djedjula

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Український ведучий Андрій Джеджула, який нещодавно втретє став батьком, зізнався, чи налагодив стосунки з ексдружиною Юлією Леус, з якою судився щодо опіки над спільною донькою.

Суди колишнього подружжя вже позаду. Загалом, Андрій Джеджула забирає доньку о 15:00 у неділю та повертає в той самий час у середу. В інтерв'ю Oboz.ua шоумен говорить, що спочатку Юлія Леус була проти цього. Нині ж вона спокійно реагує на те, що донька проводить час із батьком. На думку ведучого, його колишню дружину влаштовує те, що в неї з'явився вільний час.

"У нас понад два роки тривали судові процеси щодо визначення опіки над Аделіною. Зрештою суд виніс рішення, за яким три дні на тиждень дитина проводить зі мною. Спочатку, звісно, мамі це не дуже подобалося – була проти. А тепер, так розумію, вона оцінила, наскільки це зручно – мати дні вільного часу, знаючи, що дитина в надійних руках", - говорить шоумен.

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Андрій Джеджула з донькою Адель / © instagram.com/djedjula

Що ж стосується їхніх стосунків, то вони, за словами Джеджули, лишаються напруженими. Колишні спілкуються лише на ті теми, що стосуються спільної доньки. Ведучий сподівається, що колись йому вдасться налагодити контакт з Юлією Леус, а поки ж, за йо словами, він живе на "пороховій бочці".

"Лише обмінюємось короткими повідомленнями щодо Адель. Іноді мені здається, що комунікація трохи налагоджується, а іноді – ні. Тут живеш як на пороховій бочці: щось не так – одразу звинувачення. Але я намагаюся максимально уникати реагування", - додав ведучий.

Андрій Джеджула та Юлія Леус / © instagram.com/djedjula

Зазначимо, Андрій Джеджула та Юлія Леус познайомилися у вересні 2016 року. Через рік пара одружилася, а вже в серпні 2019-го розлучилася. Щоправда, згодом вони дали стосункам другий шанс. 25 лютого 2021 року в пари народилася донька Адель. Згодом після появи на світ спільної дитини Джеджула та Леус все ж таки розлучилися остаточно, а відтоді між ними почалися суди щодо опіки над донькою.

Нагадаємо, раніше Андрій Джеджула зізнався, що знову одружився. Шоумен уклав шлюб із жінкою, яка народила йому третю дитину.

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