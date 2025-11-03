Дженніфер Еністон розсекретила свій новий роман і показалась в солодких обіймах коханого

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Реклама

Американська акторка Дженніфер Еністон офіційно підтвердила, що таки закрутила новий роман.

Про зміну статусу знаменитість оголосила у своєму Instagram. Так, зірка Голлівуду таки дійсно не самотня. Артистка перебуває в стосунках із коучем та гіпнотерапевтом Джимом Кертісом.

Після низки пліток Дженніфер Еністон таки розставила всі крапки над "і". Акторка опублікувала фото з обранцем, на якому солодко обіймає його зі спини, а він ніжно тримає її за руки. Знаменитість публічно звернулася до бойфренда та привітала його з днем народження. При цьому зірка використовувала такі слова як "мій коханий" та доповнювала допис смайликом у вигляді червоного сердечка.

Реклама

Дженніфер Еністон із новим обранцем / © instagram.com/jenniferaniston

"З днем народження, мій коханий", - підписала світлину з обранцем артистка.

Зазначимо, ще влітку з'явились плітки, що Дженніфер Еністон нібито перебуває в стосунках із Джимом Кертісом. Чутки поширились після того, як парочку заскочили разом на відпочинку. А взагалі, акторка та гіпнотерапевт знайомі від 2023 року. Еністон зверталась до Кертіса, аби той допоміг їй побороти страх перельотів.

Нагадаємо, нещодавно український співак Роман Сасанчин закрутив новий роман. Артист вже навіть показав свою обраницю, з якою злився в солодкому поцілунку.