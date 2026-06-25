Дженніфер Еністон влаштувала скандал через лист до покійного Меттью Перрі

Дженніфер Еністон та Меттью Перрі / © Getty Images

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Голлівудська акторка Дженніфер Еністон обурилася через спробу виставити на аукціон її особистий лист до колеги Меттью Перрі.

Для акторки ця історія стала неприємною несподіванкою. Зірка культового серіалу «Друзі» дізналася, що її приватне послання покійному колезі та другу планували продати на аукціоні серед інших речей актора. Лист був написаний багато років тому й містив особисті переживання та слова підтримки. Саме тому Еністон вирішила негайно втрутитися. Вона зв’язалася з розпорядниками спадщини Перрі та наполягла на скасуванні продажу. Зрештою її прохання почули.

«Джен була шокована. Вона ніколи не могла уявити, що щось, написане від щирого серця близькій людині, буде розглядатися як предмет колекціонування. Вона твердо переконана, що деякі речі не призначені для публічного споживання. Незалежно від того, наскільки благородною є мета, для неї це перетнуло межу», — розповіли інсайдери Radar Online.

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Дженніфер Еністон та Меттью Перрі / © Associated Press

Відомо, що лист Еністон написала наприкінці зйомок «Друзів», коли серіал завершувався після десяти сезонів. У ньому вона відверто говорила про боротьбу Меттью Перрі із залежностями, дякувала за дружбу та висловлювала віру в його майбутнє. Саме ці особисті спогади й стали причиною її категоричної позиції щодо аукціону.

Попри те, що кошти від продажу речей актора планували спрямувати до благодійного фонду Matthew Perry Foundation, який допомагає людям із залежностями, Еністон не змінила своєї думки. Після розмови лист прибрали з торгів і повернули власниці.

Дженніфер Еністон та Меттью Перрі / © Getty Images

Особливе ставлення акторки до цього документа не дивує. Упродовж багатьох років вона залишалася однією з найближчих людей для Перрі та підтримувала його навіть у найскладніші періоди життя. Сам актор неодноразово публічно дякував їй за відданість і щиру турботу.

Дженніфер Еністон та Меттью Перрі / © Associated Press

Меттью Перрі помер у жовтні 2023 року у віці 54 років. Після його смерті частину особистих речей вирішили передати на благодійний аукціон.

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Нагадаємо, 54-річний ексчоловік Дженніфер Еністон актор Джастін Теру вперше став батьком та показав фото новонародженого сина.

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