Дженніфер Еністон вперше за тривалий час прокоментувала "любовний трикутник" з Піттом і Джолі

Дженніфер Еністон, Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Минуло вже два десятиліття відтоді, як голлівудська зірка "Друзів" Дженніфер Еністон і її колега Бред Пітт оголосили про розрив.

Тоді весь світ обговорював його можливий роман із колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. І хоча з того часу пройшли роки, акторка зізналася, що досі добре пам’ятає емоції того періоду, який вона називає "любовним трикутником". Тим самим визнає зраду з боку колишнього.

У новому інтерв’ю Vanity Fair 56-річна зірка "Друзів" пригадала, як свого часу медіа перетворили особисту драму на глобальне обговорення: "Це було таке пізнавальне чтиво для людей. Якщо у них не було мильних опер, то були таблоїди. Шкода, що це сталося, але це сталося. І я, звісно, сприйняла це дуже особисто".

Дженніфер Еністон і Бред Пітт / © Getty Images

Дженніфер зізналася, що тоді намагалася триматися та просто йти далі. Хоча додає, що досі вважає той момент переламним у своєму житті.

"Просто візьми себе в руки і продовжуй йти, дівчинко. Це був дуже вразливий і приголомшливий час. Але так, це момент, який точно заслуговує на місце в мемуарах", — ділиться Дженніфер.

До слова, 2005 року, того ж року після розлучення, Бред Пітт офіційно з’явився разом з Анджеліною Джолі. Вони навіть знялися у фотосесії для глянцю з гучним заголовком "Домашнє щастя", де позували як подружжя з дітьми. Згодом, 2014 року, пара одружилася, але через два роки Джолі подала на розлучення. Судові процеси між колишнім подружжям тривають досі.

Нагадаємо, зараз Дженніфер Еністон приписують роман з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Інсайдер розповів, як на це відреагував її колишній Бред Пітт.