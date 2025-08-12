ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
773
Час на прочитання
2 хв

Дженніфер Еністон вперше за тривалий час прокоментувала "любовний трикутник" з Піттом і Джолі

Акторка пригадала, як оговтувалася після болісного періоду.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дженніфер Еністон, Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Дженніфер Еністон, Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Минуло вже два десятиліття відтоді, як голлівудська зірка "Друзів" Дженніфер Еністон і її колега Бред Пітт оголосили про розрив.

Тоді весь світ обговорював його можливий роман із колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. І хоча з того часу пройшли роки, акторка зізналася, що досі добре пам’ятає емоції того періоду, який вона називає "любовним трикутником". Тим самим визнає зраду з боку колишнього.

У новому інтерв’ю Vanity Fair 56-річна зірка "Друзів" пригадала, як свого часу медіа перетворили особисту драму на глобальне обговорення: "Це було таке пізнавальне чтиво для людей. Якщо у них не було мильних опер, то були таблоїди. Шкода, що це сталося, але це сталося. І я, звісно, сприйняла це дуже особисто".

Дженніфер Еністон і Бред Пітт / © Getty Images

Дженніфер Еністон і Бред Пітт / © Getty Images

Дженніфер зізналася, що тоді намагалася триматися та просто йти далі. Хоча додає, що досі вважає той момент переламним у своєму житті.

"Просто візьми себе в руки і продовжуй йти, дівчинко. Це був дуже вразливий і приголомшливий час. Але так, це момент, який точно заслуговує на місце в мемуарах", — ділиться Дженніфер.

До слова, 2005 року, того ж року після розлучення, Бред Пітт офіційно з’явився разом з Анджеліною Джолі. Вони навіть знялися у фотосесії для глянцю з гучним заголовком "Домашнє щастя", де позували як подружжя з дітьми. Згодом, 2014 року, пара одружилася, але через два роки Джолі подала на розлучення. Судові процеси між колишнім подружжям тривають досі.

Нагадаємо, зараз Дженніфер Еністон приписують роман з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Інсайдер розповів, як на це відреагував її колишній Бред Пітт.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie